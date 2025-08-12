33
اشتباكات بين الجيش الباكستاني ومسلحين في وزيرستان
Lebanon 24
12-08-2025
|
02:38
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن الجيش
الباكستاني
، اليوم الثلاثاء، عن مقتل 50 مسلحا على الحدود مع
أفغانستان
خلال الأيام الأربعة الماضية، في إطار عمليات عسكرية متواصلة ضد الجماعات المسلحة في المناطق الحدودية.
ولم يتسنّ التحقق من هذه الحصيلة من مصدر مستقل، في حين تؤكد جماعات مسلحة أن الجيش يبالغ في أعداد القتلى، وهو ما ينفيه الجيش.
وكانت مصادر أمنية قد أفادت أمس بمقتل جندي واثنين من المسلحين، وإصابة 5 جنود آخرين، خلال اشتباك مسلح أعقب كمينا استهدف قوة أمنية في منطقتي
وزيرستان
الشمالية والجنوبية.
ووفق صحيفة "دون" الباكستانية، وقع الهجوم عندما كانت القوات تتحرك من منطقة شوال في وزيرستان الشمالية باتجاه سيرناراي (جنوب وزيرستان العليا) حيث تعرضت لنيران كثيفة من مسلحين.
وقد أسفر الاشتباك عن إصابة 3 مسلحين آخرين بجروح، في حين واصلت القوات عمليات التمشيط لجمع المعلومات الاستخباراتية وتحديد هوية المهاجمين وعلاقاتهم المحتملة بالتصعيد الأخير في نشاط المسلحين. (الجزيرة)
