ما هو المطلب التالي لبوتين؟

ذكر موقع "National Security Journal" الأميركي أن "الرئيس الأميركي يعتقد أنه على وشك التوصل إلى اتفاق سلام جديد بين وأوكرانيا، حيث من المقرر أن يلتقي في 15آب 2025 في ألاسكا. وأشار بوتين إلى أنه مستعد لإنهاء الحرب في في مقابل الاعتراف بغزو روسيا لشبه القرم وشرق أوكرانيا. ولم يتضح بعد ما إذا كان سيدعو الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الذي يرفض التنازل عن الأراضي الأوكرانية أو الاعتراف بالسيادة الروسية على شبه جزيرة القرم".وبحسب الموقع، "من الناحية القانونية، زيلينسكي مُحق. ففي كانون الأول 1991، ومع انهيار الاتحاد السوفيتي، وقّعت روسيا والدول الأخرى التي خلفته إعلان ألما-آتا الذي ألزم كل دولة بـ"الاعتراف بسلامة أراضي بعضها البعض واحترامها، وحرمة حدودها القائمة". واتفقت روسيا وأوكرانيا كذلك على مذكرة بودابست لعام 1994 التي وافقت فيها روسيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة على ضمان أمن أوكرانيا في مقابل تخليها عن الأسلحة النووية السوفييتية القديمة".وتابع الموقع، "الدرس المستفاد اليوم هو أن الضمانات الأميركية فارغة، ولن يثق في أو يتنازل عن أسلحته في مقابل وعود عابرة إلا الزعيم الأحمق. إن قمة ألاسكا هي المعادل في القرن الحادي والعشرين لمعاهدة مولوتوف-ريبنتروب عام 1939 التي قسمت فيها ألمانيا النازية والاتحاد السوفييتي أوروبا الشرقية إلى مناطق نفوذ. وبعد عامين، خان الزعيم النازي أدولف هتلر رئيس الوزراء السوفييتي جوزيف ستالين وغزا الاتحاد السوفييتي".وأضاف الموقع، "ينبغي أن تكون هناك دروسٌ لترامب هنا. ليس من الواضح ما إذا كان هو أو بوتين من اختار ألاسكا. على أي حال، فهو خيارٌ حافلٌ بالرمزية، إذ إنها أيضًا أرضٌ روسيةٌ سابقة. لنفترض أن ترامب سيُبرر غزوه الإقليمي وتغير الحدود بين روسيا وأوكرانيا، فلماذا لا يُطالب بوتين أو من يخلفه من القوميين الروس الذين قد يُلهمهم بضم ألاسكا انتقامًا؟ مثل غرينلاند، تُعدّ ألاسكا منطقةً غنيةً بالموارد، قليلة السكان، وذات أهمية استراتيجية متزايدة. وفي الواقع، لم ترسل روسيا قط أكثر من بضع مئات من المستوطنين إلى ألاسكا. ومع ذلك، فإن القوميين الروس سوف يخلقون رواية كاذبة عن استغلال بشكل غير عادل لجشع القيصر واستغلال الضعف الروسي بعد حرب القرم. في الواقع، سيكون اختيار ألاسكا رمزياً حتى بالنسبة للروس العاديين".وبحسب الموقع، "قد لا يُدرك ترامب ذلك، لكن سعيه لنيل جائزة نوبل يُمهّد الطريق لصراعات مستقبلية. يغفل ترامب أن المهم ليس السلام المُبرم، بل جودة السلام. فهو يرتكب الأخطاء عينها التي ارتكبها الرئيس باراك أوباما مع : فهو يعتقد أن الاستعراض أهم من الجوهر، وأن الاتفاقات السيئة أفضل من لا شيء، ويؤمن بأفكاره المغلوطة. إن إجبار العمليات الدولية على التوافق مع الجداول الزمنية السياسية الأميركية يؤدي باستمرار إلى تقويض الأمن الدولي. يروي الروس نكتة عن الفرق بين المتفائل والمتشائم: يقول المتشائم الروسي: "لم تكن الأمور بهذا السوء قط: الحرب، والاقتصاد، والصحة، والبيئة. لا يمكن أن تسوء الأمور أبدًا". أما المتفائل الروسي فيخالفه الرأي قائلاً: "لا، لا، لا. يمكن أن تسوء الأمور دائمًا". ولكن حتى مع تأكيد ترامب على رؤية بوتين القائلة بأن القوة تصنع الحق، ربما لا ينبغي لزيلينسكي أن يشعر باليأس".وتابع الموقع، "قد يعتقد بوتين أنه في قمة السعادة وأنه يستطيع استخدام ميثاق ترامب-بوتين للضغط على جيران آخرين، ككازاخستان، ومولدوفا، ودول البلطيق، للتنازل عن أراضٍ، إن لم يكن عن السيادة. ومع ذلك، بفتح باب التغييرات الإقليمية، يُمكن تعويض أي خسارة قد تتكبدها أوكرانيا مستقبلًا. ففي نهاية المطاف، لم تعد الضمانات أو المعاهدات الأميركية أو الروسية ذات معنى. إذا كان بإمكان بوتين إلغاء اتفاقيتي ألما-آتا وبودابست، فإن زيلينسكي ومن يخلفه قادرون على تمزيق اتفاقية ألاسكا. عندما يموت بوتين، سيترك وراءه بلدًا انهارت هياكله الداخلية. يخشى الديكتاتوريون المنافسة، ويبنون وهم القوة بتقويض قدرات الجيل المقبل. مثّل التنافس على السلطة السنية فوضىً أعقبت سقوط الرئيس العراقي صدام حسين. ففي النهاية، كان للأكراد أمراء حربهم، وللشيعة آيات الله الذين يلتفّون حولهم وينظمون صفوفهم، بينما لم يكن للسنة قادة. وهكذا، دفعت جماعاتٌ مختلفةٌ متصارعةٌ إلى المطالبة بالقيادة. وتسببت ديناميكيات مماثلة في حالة من الفوضى عقب سقوط الديكتاتور الليبي معمر القذافي".وختم الموقع، "روسيا ضعيفة. إن الضرر الديموغرافي الذي ألحقه بوتين سيتردد صداه عبر الأجيال. حتى لو لم يستطع زيلينسكي إيقاف خيانة ترامب، فبإمكانه أن يضع نصب عينيه استعادة ليس فقط أراضي أوكرانيا، بل أيضًا الأراضي الروسية التي تستحقها أوكرانيا كتعويضات".