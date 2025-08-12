إطلاق نار في موقف سيارات بولاية تكساس الأميركية

قالت الشرطة الأميركية، مساء الاثنين، إن ثلاثة أشخاص قتلوا في إطلاق نار بموقف سيارات متجر تارغت في بولاية ، وتم احتجاز المشتبه به.

وقالت قائدة شرطة أوستن، ليزا ، في مؤتمر صحافي، إن المشتبه به فر من موقع إطلاق النار، ثم سرق سيارة وتسبب في تحطيمها، قبل أن يستولي على سيارة أخرى. وأوضحت أن الحادث أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص، وأن المشتبه به تم توقيفه.



كما أوضح متحدث باسم في مقاطعة أوستن-ترافيس أن فرق الإنقاذ قدمت الإسعافات لشخص أصيب بجروح غير مرتبطة بالحادث.