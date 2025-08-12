Advertisement

عربي-دولي

إطلاق نار في موقف سيارات بولاية تكساس الأميركية

Lebanon 24
12-08-2025 | 02:55
قالت الشرطة الأميركية، مساء الاثنين، إن ثلاثة أشخاص قتلوا في إطلاق نار بموقف سيارات متجر تارغت في أوستن بولاية تكساس، وتم احتجاز المشتبه به.
وقالت قائدة شرطة أوستن، ليزا ديفيس، في مؤتمر صحافي، إن المشتبه به فر من موقع إطلاق النار، ثم سرق سيارة وتسبب في تحطيمها، قبل أن يستولي على سيارة أخرى. وأوضحت أن الحادث أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص، وأن المشتبه به تم توقيفه.

كما أوضح متحدث باسم خدمات الطوارئ في مقاطعة أوستن-ترافيس أن فرق الإنقاذ قدمت الإسعافات لشخص أصيب بجروح غير مرتبطة بالحادث.
