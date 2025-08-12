Advertisement

عربي-دولي

السفير الأميركي ينتقد خطوة باريس تجاه موظفي الأمن الإسرائيليين

Lebanon 24
12-08-2025 | 03:20
علق السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي، على تقارير إعلامية عبرية أفادت بأن فرنسا أوقفت تجديد تأشيرات حراس أمن طيران شركة "إلعال" في باريس، مستغربا هذه القرارات من جهة فرنسا.
وكتب السفير الإسرائيلي هاكابي، عبر صفحته الخاصة على منصة "إكس"، معربا عن استغرابه قائلا: "فرنسا، قل أن هذا ليس صحيحا! ماذا حدث لفرنسا؟".

وبحسب تقرير كانت نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت"، فإن السلطات الفرنسية أوقفت خلال الستة أشهر الماضية وبشكل غير معلن تجديد تأشيرات العمل لحراس أمن رحلات شركة "إلعال" الإسرائيلية في باريس، وذلك في سياق توتر متصاعد في العلاقات بين إسرائيل وفرنسا بسبب الحرب في غزة.

وذكرت المصادر المطلعة أن القرار الفرنسي جاء بدوافع معادية لإسرائيل من جانب السلطات في باريس، خاصة في ظل أزمة دبلوماسية متفاقمة بعد مواقف وقرارات سياسية مثل إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نيته الاعتراف بدولة فلسطين.

ولفت التقرير، إلى أن نتيجة القرار الفرنسي كانت أن العديد من حراس الأمن الإسرائيليين في فرنسا أصبحوا بلا تأشيرات صالحة، مما اضطر بعضهم إلى البقاء في البلاد بشكل غير قانوني أو العودة إلى إسرائيل، فيما تخلت شركة "إلعال" جزئيا عن دعم هؤلاء الموظفين، وأفادت تقارير بأن السفارة الإسرائيلية في باريس تتعامل مع الأمر بالتنسيق مع الخارجية الفرنسية، بينما السفارة الفرنسية في إسرائيل امتنعت عن التعليق أو أحالت الموضوع إلى السفارة الإسرائيلية. (روسيا اليوم)
 
