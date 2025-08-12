Advertisement

إعلام عبري: انقسام إسرائيلي بشأن اتفاق جزئي مع حماس

12-08-2025 | 04:50
كشف إعلام عبري، الثلاثاء، عن انقسام داخل فريق التفاوض الإسرائيلي بشأن إمكانية التقدم في مفاوضات التوصل إلى اتفاق لتبادل أسرى ووقف إطلاق النار بقطاع غزة.
وأفادت هيئة البث الرسمية، نقلا عن مصادر مطلعة لم تسمها، بوجود "انقسام داخل فريق التفاوض الإسرائيلي بشأن إمكانية التقدم في المفاوضات، حتى في حال عرض اتفاق جزئي".

وأشارت المصادر إلى "وجود خلافات في الرأي بين أعضاء فريق التفاوض بشأن إمكانية إحراز تقدم في المرحلة الراهنة".

ولم تذكر هيئة البث مزيدا من التفاصيل عن جوهر تلك الخلافات، فيما أشارت إلى وصول وفد من حركة حماس إلى القاهرة لبحث مبادرة جديدة تشمل "صفقة شاملة" للإفراج عن الأسرى الـ50 لدى الحركة مقابل "نزع سلاحها".

ولم يصدر عن حركة حماس تعقيب فوري بشأن زيارة وفدها للقاهرة أو التقدم بمقترح مصري جديد لوقف إطلاق النار بغزة. (الاناضول)
