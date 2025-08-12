Advertisement

عربي-دولي

بعد زلزال كامتشاتكا... تحذير من هزّات عنيفة جدّاً قد تضرب هذه المناطق

Lebanon 24
12-08-2025 | 07:00
Doc-P-1403748-638905977246288373.png
Doc-P-1403748-638905977246288373.png photos 0
ذكر موقع "روسيا اليوم" أن أركادي تيشكوف العضو المراسل في أكاديمية العلوم الروسية أفاد بأن زلزال كامتشاتكا قد يحفز وقوع زلازل قوية في أجزاء أخرى من حلقة النار في المحيط الهادئ، بما فيها ساحل أميركا الشمالية.
وقال الخبير: "تحفّز هذه الزلازل، مثل زلزال كامتشاتكا، تطوّر العمليات التكتونية والنشاط الزلزالي في مختلف أنحاء منطقة حلقة النار. وعادة ما تتبعها ثورات بركانية وهزات ارتدادية وزلازل جديدة مرتبطة بحركة صفائح المحيط الهادئ. ومن الطبيعي أن تظهر ظواهر مشابهة بالقرب من الساحل الغربي للولايات المتحدة عقب تنشيط العمليات على سواحل بحار أوخوتسك وبيرينغ واليابان. وتُعد كاليفورنيا وجزر ألوشيان وألاسكا من أخطر المناطق زلزاليا في العالم، لوجود براكين خامدة فيها. لذلك، من المحتمل حدوث هزات بقوة 8–9 على مقياس ريختر، كما نشهد الآن في كامتشاتكا".
 
وأكد تيشكوف أن التنبؤ بالتوقيت الدقيق لمثل هذه الأحداث أمر صعب، لكن العلماء يرصدون مؤشرات على تزايد النشاط الزلزالي.

وأضاف: "منطقة الاندساس Cascadia، وهي صدع يبلغ طوله قرابة 900 كيلومتر، قد تُظهر تأثيرا متسلسلا للعمليات الزلزالية. ويمكن أن تنشط في مناطق البراكين الخاملة، بما في ذلك كالديرات متنزه يلوستون. وتشكل هذه الظواهر خطرا محتملا على السكان والأنظمة الطبيعية". 
 
 
