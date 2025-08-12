اليوم... هذا ما سيشهده مقرّ الجيش الإسرائيليّ

أفادت صحيفة "جيروزاليم بوست"، أنّ الطيارين العسكريين الإسرائيليين في الاحتياط، إضافة إلى الطيارين السابقين، سيتظاهرون اليوم أمام مقرّ الإسرائيليّ إحتجاجا على خطة الحكومة لتوسيع القتال.

Advertisement