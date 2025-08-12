Advertisement

عربي-دولي

اليوم... هذا ما سيشهده مقرّ الجيش الإسرائيليّ

Lebanon 24
12-08-2025 | 05:22
A-
A+
Doc-P-1403753-638905983423988446.jpg
Doc-P-1403753-638905983423988446.jpg photos 0
أفادت صحيفة "جيروزاليم بوست"، أنّ الطيارين العسكريين الإسرائيليين في الاحتياط، إضافة إلى الطيارين السابقين، سيتظاهرون اليوم أمام مقرّ قيادة الجيش الإسرائيليّ إحتجاجا على خطة الحكومة لتوسيع القتال.
