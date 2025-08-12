Advertisement

عربي-دولي

بشأن قبر عز الدين القسام... هذا ما طلبه بن غفير

Lebanon 24
12-08-2025 | 06:04
 أفادت تقارير اسرائيلية بأن جهازي الشرطة والشاباك سيعقدان جلسة اليوم مع رئيس لجنة الداخلية في الكنيست ليتسحاق كرويزر لمناقشة مقترحه لنقل قبر عز الدين القسام من مقبرته التاريخية في حيفا، بحسب "روسيا اليوم".
ولفتت التقارير الإعلامية إلى أن ليتسحاق كرويزر، النائب المتطرف عن حزب "القوة اليهودية"، يرى في نقل قبر الشيخ عز الدين القسام، من مقبرته التاريخية في قرية الشيخ قضاء حيفا، "ورقة تفاوض" لاستعادة الأسرى الإسرائيليين أو دفنه في مقبرة مخصصة للمقاومين.

وأشارت التقارير إلى أنه "من المقرر أن تعقد جلسة خاصة اليوم بمشاركة النائب كرويزر ومسؤولين من الشاباك والشرطة الإسرائيلية لمناقشة هذا المقترح، ضمن سلسلة محاولات تستهدف مقبرة شهداء المقاومة التي أنشئت في عهد الاحتلال البريطاني في القرن العشرين".

وفي هذا السياق، أوردت القناة السابعة العبرية، أن "وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير وصف الشيخ عز اليد القسام بأنه رمز للإرهاب، وأنه كان يريد هدم القبر قبل أحداث السابع من أكتوبر، لكن بعد 7 أكتوبر أصبح الأمر أكثر أهمية"، وفق قوله، مشددا على ان "القانون يدعم هذا التوجه".

وقال بن غفير لرئيس بلدية نيشر، في جلسة استماع في لجنة الداخلية في الكنيست: "أصدر أمرا بهدم قبر عز الدين القسام، وستتولى الشرطة تنفيذ الهدم وتأمينه. لا يمكن للإرهابيين أن يرتاحوا حتى في الموت"، وفق تعبيره.
