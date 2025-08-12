بشأن قبر عز الدين القسام... هذا ما طلبه بن غفير

Advertisement

أفادت تقارير اسرائيلية بأن جهازي الشرطة والشاباك سيعقدان جلسة اليوم مع رئيس لجنة الداخلية في الكنيست ليتسحاق كرويزر لمناقشة مقترحه لنقل قبر عز الدين القسام من مقبرته التاريخية في حيفا، بحسب " ".ولفتت التقارير الإعلامية إلى أن ليتسحاق كرويزر، النائب المتطرف عن حزب "القوة اليهودية"، يرى في نقل قبر الشيخ عز الدين القسام، من مقبرته التاريخية في قرية الشيخ قضاء حيفا، "ورقة تفاوض" لاستعادة الأسرى الإسرائيليين أو دفنه في مقبرة مخصصة للمقاومين.وأشارت التقارير إلى أنه "من المقرر أن تعقد جلسة خاصة اليوم بمشاركة النائب كرويزر ومسؤولين من الشاباك والشرطة لمناقشة هذا المقترح، ضمن سلسلة محاولات تستهدف مقبرة التي أنشئت في عهد في القرن العشرين".وفي هذا السياق، أوردت القناة السابعة العبرية، أن "وزير إيتمار بن غفير وصف الشيخ عز اليد القسام بأنه رمز للإرهاب، وأنه كان يريد هدم القبر قبل أحداث السابع من أكتوبر، لكن بعد 7 أكتوبر أصبح الأمر أكثر أهمية"، وفق قوله، مشددا على ان "القانون يدعم هذا التوجه".وقال بن غفير لرئيس بلدية نيشر، في جلسة استماع في لجنة الداخلية في الكنيست: "أصدر أمرا بهدم قبر عز الدين القسام، وستتولى الشرطة تنفيذ الهدم وتأمينه. لا يمكن للإرهابيين أن يرتاحوا حتى في الموت"، وفق تعبيره.