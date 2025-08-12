حرب "أكثر دمويّة" تقترب بين إيران وإسرائيل... ماذا كشف تقريرٌ عنها؟



Advertisement

ويذكر تريتا بارسي، في مقال له في مجلة فورين بوليسي الأميركية، أن إيران تتوقع هجوما إسرائيليا وتستعد له. ذكر موقع " " أنه من المرجح أن تشن حربًا أخرى على خلال أشهر، وربما حتى قبل نهاية آب الحالي، وتشير الحسابات الإستراتيجية لكلا البلدين أنها ستكون أشد عنفًا، وفقا لخبير سويدي من أصل إيراني.ويذكر تريتا بارسي، في مقال له في مجلة فورين بوليسي الأميركية، أن إيران تتوقع هجوما إسرائيليا وتستعد له.

وأشار إلى أن طهران انتهجت إستراتيجية طويلة الأمد في الحرب الأولى، فرتّبت هجماتها الصاروخية بما يتوافق مع توقعها لصراع طويل الأمد.



أما الجولة التالية، فيرجح بارسي أن تشهد شن إيران هجومًا حاسمًا منذ البداية، بهدف تبديد أي فكرة بأنها يمكن أن تخضع للهيمنة العسكرية .



واستنتج الكاتب، وهو سويدي من أصل إيراني، من ذلك أن الحرب المقبلة ستكون أكثر دمويةً من الأولى.

وحدد بارسي 3 أهداف رئيسية لإسرائيل كانت تود تحقيقها عندما هاجمت إيران، وذلك علاوة على إضعاف البنى التحتية لطهران.



ولفت إلى أنها سعت إلى جر لصراع عسكري مباشر مع إيران، وإسقاط النظام ، وتحويل هذا البلد إلى ما يشبه أو أخرى حيث يمكن لإسرائيل القصف متى ما شاءت، دون رقيب ودون أي تدخل أميركي، لكنها لم يتحقق سوى هدف واحد من الأهداف الثلاثة.



وأشار الكاتب في تحليله إلى أن إستراتيجية إسرائيل "الجزّ العشبي"، وهي ضربات وقائية متكررة للحفاظ على التفوق العسكري، تُحفّز على شنّ هجمات لاحقة أسرع قبل أن يتمكن الخصوم من إعادة بناء قدراتهم.



لكنه أبرز أن إيران تعلّمت من وتيرة الصراع الأول، ومن المُرجّح أن تردّ بحزم أكبر منذ البداية في أي حرب جديدة، مُتخليةً عن نهج "اللعبة الطويلة".



وهنا لاحظ بارسي أن هذا التحوّل في الإستراتيجية ، إلى جانب ما يصفه بتعزيز التماسك الداخلي عقب هجمات حزيران، يُمكن أن يجعل أي صراع جديد أكثر تدميراً بشكل ملحوظ.

معضلة



ويُقدّم التحليل ترامب على أنه عالق في فخّ تصعيدي من صنع إسرائيل فبعد أن قدّم لها دعماً محدوداً في حزيران مع رفض المشاركة الكاملة، يواجه الآن خياراً ثنائياً في أي صراع مُستقبلي: إما الالتزام الكامل بالحرب مع إيران أو مقاومة الضغوط الإسرائيلية كليا.

ورأى أن ترامب إذا رضخ للضغوط الإسرائيلية مجددًا وانضم إلى القتال، فقد تواجه الولايات المتحدة حربًا شاملة مع إيران يتوقع أن تكون أصعب لواشنطن من حربها على العراق.



وشرح بارسي أن سجلّ ترامب يُشير إلى أنه قد يُواجه صعوبة في تحقيق المقاومة المُستدامة اللازمة لرفض الخيار الأخير.