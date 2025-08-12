Advertisement

إقتصاد

عند أعلى مستوى... كم بلغت البطالة في بريطانيا؟

Lebanon 24
12-08-2025 | 06:19
أفاد المكتب الوطني للإحصاءات في بريطانيا، أنّ معدل البطالة لا يزال في أعلى مستوى له منذ أربع سنوات، عند 4.7 بالمئة.
وقالت مديرة الإحصاءات الاقتصادية في المكتب الوطني للإحصاءات ليز ماكيوون إنّ "الأرقام الأخيرة تعكس استمرار التباطؤ في قطاع التوظيف، وأنّ عروض الوظائف استمرت أيضا في الانخفاض، وذلك بسبب تقلص الفرص في قطاعيّ الفنادق وتجارة التجزئة". (سكاي نيوز)
