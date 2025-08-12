لبحث الأوضاع في سوريا.. اجتماع أردني- سوري- أميركي في عمّان

Advertisement

بدأ في مقر الأردنية الاجتماع الثلاثي " سوري أميركي" تستضيفه العاصمة الأردنية لبحث الأوضاع في وسبل دعم عملية إعادة بناء سوريا على الأسس التي تضمن أمنها واستقرارها وسيادتها وتلبي طموحات شعبها الشقيق وتحفظ حقوق كل السوريين.ووفق الأردنية "بترا"، يأتي الاجتماع الذي ينعقد بمشاركة السوري أسعد الشيباني وسفير الأميركية لدى الجمهورية والمبعوث الأميركي الخاص لسوريا توماس باراك وممثلين عن المؤسسات المعنية في الدول الثلاث.ويأتي هذا الاجتماع استكمالا للمباحثات التي كانت استضافتها عمان بتاريخ 18 الماضي لبحث تثبيت وقف إطلاق النار في محافظة السويداء في جنوب سوريا وحل الأزمة هناك.