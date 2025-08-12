Advertisement

لبحث الأوضاع في سوريا.. اجتماع أردني- سوري- أميركي في عمّان

12-08-2025 | 06:22
بدأ في مقر وزارة الخارجية الأردنية الاجتماع الثلاثي "أردني سوري أميركي" تستضيفه العاصمة الأردنية لبحث الأوضاع في سوريا وسبل دعم عملية إعادة بناء سوريا على الأسس التي تضمن أمنها واستقرارها وسيادتها وتلبي طموحات شعبها الشقيق وتحفظ حقوق كل السوريين.
ووفق وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، يأتي الاجتماع الذي ينعقد بمشاركة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني وسفير الولايات المتحدة الأميركية لدى الجمهورية التركية والمبعوث الأميركي الخاص لسوريا توماس باراك وممثلين عن المؤسسات المعنية في الدول الثلاث.

ويأتي هذا الاجتماع استكمالا للمباحثات التي كانت استضافتها عمان بتاريخ 18 تموز الماضي لبحث تثبيت وقف إطلاق النار في محافظة السويداء في جنوب سوريا وحل الأزمة هناك.
