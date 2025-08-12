Advertisement

إقتصاد

بعد رسوم ترامب الجمركية.. جنوب إفريقيا تعرض على واشنطن اتفاقا تجاريا منقحا

Lebanon 24
12-08-2025 | 09:35
أعلنت حكومة جنوب إفريقيا أنها ستعرض على الولايات المتحدة اتفاقا تجاريا منقحا في مسعى لخفض الرسوم الجمركية الأميركية البالغة 30%، كما أنها تعد إجراءات لدعم وحماية اقتصادها.
وقال وزير التجارة في جنوب إفريقيا باركس تاو، في مؤتمر صحفي: "وافق مجلس الوزراء على تقديم البلاد عرضا منقحا كأساس للمفاوضات مع الولايات المتحدة".

وأضاف أن "العرض الجديد يلبي بشكل كبير القضايا التي أثارتها واشنطن في تقرير تقديرات التجارة الوطنية لعام 2025"، موضحا أن جنوب إفريقيا قد عالجت بعض قضايا الصحة والصحة والنباتية الواردة في التقرير. (روسيا اليوم)

إقتصاد

عربي-دولي

