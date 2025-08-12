بعد رسوم ترامب الجمركية.. جنوب إفريقيا تعرض على واشنطن اتفاقا تجاريا منقحا

أعلنت حكومة جنوب إفريقيا أنها ستعرض على اتفاقا تجاريا منقحا في مسعى لخفض الرسوم الجمركية الأميركية البالغة 30%، كما أنها تعد إجراءات لدعم وحماية اقتصادها.

Advertisement

وقال في جنوب إفريقيا باركس تاو، في : "وافق على تقديم البلاد عرضا منقحا كأساس للمفاوضات مع الولايات المتحدة".



وأضاف أن " الجديد يلبي بشكل كبير التي أثارتها في تقرير تقديرات لعام 2025"، موضحا أن جنوب إفريقيا قد عالجت بعض قضايا الصحة والصحة والنباتية الواردة في التقرير. (روسيا اليوم)