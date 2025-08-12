وفاة وزير مصريّ سابق بعد صراع مع مرض السرطان



Advertisement

غيّب الموت وزير التموين والتجارة الداخلية المصري السابق ، بعد صراع طويل مع مرض السرطان.

وكان المصيلحي عُين وزيراً للتضامن الاجتماعي عام 2005، خلال عهد الرئيس الراحل ، وظل في منصبه حتى 22 شباط عام 2011.



وعاد المصيلحي مجدداً للمنصب الوزاري عام 2017، حيث عُيّن وزيرا للتموين، وظل في المنصب حتى عام 2024. (العربية)