عربي-دولي

وفاة وزير مصريّ سابق بعد صراع مع مرض السرطان

Lebanon 24
12-08-2025 | 10:08
غيّب الموت وزير التموين والتجارة الداخلية المصري السابق علي المصيلحي، بعد صراع طويل مع مرض السرطان.
وكان المصيلحي عُين وزيراً للتضامن الاجتماعي عام 2005، خلال عهد الرئيس الراحل حسني مبارك، وظل في منصبه حتى 22 شباط عام 2011.

وعاد المصيلحي مجدداً للمنصب الوزاري عام 2017، حيث عُيّن وزيرا للتموين، وظل في المنصب حتى تموز عام 2024. (العربية)
11:20 | 2025-08-12
11:11 | 2025-08-12
10:51 | 2025-08-12
10:37 | 2025-08-12
10:30 | 2025-08-12
10:00 | 2025-08-12
