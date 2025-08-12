في الولايات المتحدة.. سحب منتج شوكولا بلجيكي

سحبت شركة Neuhaus البلجيكية كوكيز Chocolate Moments Smurfs Popping Milk Chocolates من المتاجر وموقعها الإلكتروني، بعد اكتشاف احتوائها على مكون لم يُدرج على ملصق المكونات.

Advertisement

وتم توزيع هذه الكوكيز في متاجر بنيويورك وفيرجينيا وميريلاند وبنسلفانيا وواشنطن العاصمة، بالإضافة إلى توفرها للبيع عبر الإنترنت. وذكرت والدواء الأميركية (FDA) أن الأشخاص الذين يعانون من حساسية شديدة تجاه القمح (المكوّن المقصود) معرضون لخطر ردود فعل تحسسية خطيرة قد تهدد حياتهم إذا تناولوا هذه المنتجات.

وكشف التحقيق الداخلي لشركة Neuhaus أن بعض عبوات الكوكيز التي تحتوي على القمح تم توزيعها دون ذكر هذا المكون على الملصقات، ما دفع الشركة لإطلاق حملة سحب استباقية. وأفادت إدارة الغذاء والدواء بأن حوالي 150 صندوقا فقط من المنتج قد تم بيعه، ولم ترد أي تقارير عن إصابات أو شكاوى حتى الآن.



ودعت الإدارة الأشخاص الذين يعانون من حساسية أو عدم تحمل القمح إلى عدم تناول المنتج وإرجاعه إلى مكان الشراء. كما أوضحت الفروقات بين حساسية القمح والداء البطني، حيث تختلف آليات كل منهما، لكن كلاهما يستدعي الحذر عند التعرض لمكون القمح. (روسيا اليوم)