عربي-دولي

عن طريق التخفي.. هكذا قبض الجيش الإسرائيلي على مطلوب لديهم

Lebanon 24
12-08-2025 | 11:11
اعتقلت وحدة خاصة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، متخفية داخل حافلة، فلسطينيا يدعى إسماعيل عبد الكريم خطاب، في منطقة دير البلح وسط قطاع غزة، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية نقلا عن تقارير محلية اليوم الثلاثاء.
أُلقي القبض على خطاب يوم الاثنين، ونُقل إلى كيبوتس كيسوفوم، وفقًا للتقرير. وأفادت تقارير عن غارات جوية إسرائيلية في دير البلح بعد الحادثة بوقت قصير.

وأفادت مصادر في حماس باعتقال خطاب، لكنها لم تذكر ما إذا كان تابعا للحركة أم لا.
