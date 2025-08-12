عن طريق التخفي.. هكذا قبض الجيش الإسرائيلي على مطلوب لديهم

Advertisement

اعتقلت وحدة خاصة تابعة لجيش ، متخفية داخل حافلة، فلسطينيا يدعى خطاب، في منطقة دير البلح ، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية نقلا عن تقارير محلية اليوم الثلاثاء.أُلقي القبض على خطاب يوم الاثنين، ونُقل إلى كيبوتس كيسوفوم، وفقًا للتقرير. وأفادت تقارير عن غارات جوية إسرائيلية في دير البلح بعد الحادثة بوقت قصير.وأفادت مصادر في باعتقال خطاب، لكنها لم تذكر ما إذا كان تابعا للحركة أم لا.