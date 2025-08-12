ميلوني وبن سلمان: لوقف فوري للقتال في غزة وإنهاء المأساة الإنسانية

Advertisement

أكدت رئيسة الوزراء ، جورجيا ميلوني، في اتصال هاتفي مع ولي السعودي، ، ضرورة وقف الأعمال العدائية في غزة "دون تأخير" ووضع حد للوضع "الإنساني المأساوي" الذي يعيشه القطاع منذ نحو عامين من الحرب المدمرة.وأفاد مكتب ميلوني بأن الطرفين أعربا عن قلقهما إزاء القرارات الأخيرة التي قد تؤدي إلى مزيد من التصعيد العسكري، مؤكدين أهمية دور في معالجة الأزمة.واتفق الجانبان على ضرورة التوصل إلى وقف فوري للقتال، تمهيدًا لبدء إعادة إعمار القطاع، وشددا على وجوب إفراج حركة " " عن جميع الرهائن فورًا ودون شروط، مع التأكيد على أنه "لا مستقبل للحركة في حكم غزة".