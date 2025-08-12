Advertisement

عربي-دولي

ميلوني وبن سلمان: لوقف فوري للقتال في غزة وإنهاء المأساة الإنسانية

Lebanon 24
12-08-2025 | 11:20
A-
A+
Doc-P-1403874-638906197375347380.png
Doc-P-1403874-638906197375347380.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أكدت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، في اتصال هاتفي مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، ضرورة وقف الأعمال العدائية في غزة "دون تأخير" ووضع حد للوضع "الإنساني المأساوي" الذي يعيشه القطاع منذ نحو عامين من الحرب المدمرة.
Advertisement

وأفاد مكتب ميلوني بأن الطرفين أعربا عن قلقهما إزاء القرارات الإسرائيلية الأخيرة التي قد تؤدي إلى مزيد من التصعيد العسكري، مؤكدين أهمية دور الدول العربية في معالجة الأزمة.

واتفق الجانبان على ضرورة التوصل إلى وقف فوري للقتال، تمهيدًا لبدء إعادة إعمار القطاع، وشددا على وجوب إفراج حركة "حماس" عن جميع الرهائن فورًا ودون شروط، مع التأكيد على أنه "لا مستقبل للحركة في حكم غزة".
مواضيع ذات صلة
كارني: التصعيد الإسرائيلي لن يفعل شيئاً لإنهاء المأساة الإنسانية في غزة أو المعاناة المتزايدة للرهائن والمدنيين
lebanon 24
12/08/2025 20:40:21 Lebanon 24 Lebanon 24
باريس ولندن وبرلين تدعو إلى إنهاء الكارثة الإنسانية في غزة فورا
lebanon 24
12/08/2025 20:40:21 Lebanon 24 Lebanon 24
يسرائيل هيوم عن مصادر: سموتريتش وبن غفير يعارضان بشدة فكرة الصفقة ويطالبان بتصعيد القتال في غزة
lebanon 24
12/08/2025 20:40:21 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية البريطاني: ندعو إلى وقف إطلاق نار فوري في غزة وإنهاء المعاناة في القطاع
lebanon 24
12/08/2025 20:40:21 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
13:32 | 2025-08-12
13:14 | 2025-08-12
13:06 | 2025-08-12
13:03 | 2025-08-12
13:00 | 2025-08-12
12:39 | 2025-08-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24