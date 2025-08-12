Advertisement

عربي-دولي

مصر تكشف خطة لإدارة غزة: قيادة تكنوقراطية ولفترة مؤقتة!

Lebanon 24
12-08-2025 | 11:29
A-
A+
Doc-P-1403880-638906204079600066.png
Doc-P-1403880-638906204079600066.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشف وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، اليوم الثلاثاء، أن إدارة قطاع غزة ستتولاها 15 شخصية فلسطينية من التكنوقراط، تحت إشراف السلطة الفلسطينية، وذلك لفترة انتقالية مؤقتة مدتها ستة أشهر، مع التأكيد على وحدة غزة والضفة الغربية.
Advertisement

وجاء تصريح عبد العاطي ردًا على سؤال لمراسل "سكاي نيوز عربية" بشأن الأسماء المرشحة لتولي إدارة القطاع، موضحًا أن التفاهمات القائمة تنص على صيغة انتقالية ضمن إطار السلطة الفلسطينية، بهدف ضمان استقرار الأوضاع إلى حين التوصل إلى ترتيبات نهائية.

وفي سياق أوسع، أشار الوزير المصري إلى أن القاهرة تواجه تحديات وتهديدات من كل الاتجاهات، مؤكّدًا: "لدينا مؤسسات ونتصرف كدولة مؤسسات لاحتواء تلك الصراعات في هذه المنطقة المضطربة".

كما شدد عبد العاطي على أن مصر تجري اتصالات مكثفة مع الشركاء الدوليين، من بينهم الولايات المتحدة وروسيا والصين والاتحاد الأوروبي، لإيجاد حل سلمي للصراعات الحادة في المنطقة، مؤكدًا أنه "لا يوجد حل عسكري لها".

وأشار إلى ثوابت السياسة المصرية، التي تشمل عدم الانخراط في أي تحالفات أو استقطاب، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، مع السعي المستمر لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي.
 
(سكاي نيوز)
مواضيع ذات صلة
جيروزاليم بوست: الطيارون العسكريون في الاحتياط والطيارون السابقون سيتظاهرون اليوم أمام مقر قيادة الجيش الإسرائيلي احتجاجا على خطة الحكومة لتوسيع القتال واحتلال غزة
lebanon 24
12/08/2025 20:40:15 Lebanon 24 Lebanon 24
بلحظة... وشم مؤقت يكشف المخدرات في المشروبات!
lebanon 24
12/08/2025 20:40:15 Lebanon 24 Lebanon 24
قيادي في حماس يكشف نقطتين تعرقلان اتفاق غزة
lebanon 24
12/08/2025 20:40:15 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤول إسرائيلي: ربما نحكم غزة لفترة
lebanon 24
12/08/2025 20:40:15 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
13:32 | 2025-08-12
13:14 | 2025-08-12
13:06 | 2025-08-12
13:03 | 2025-08-12
13:00 | 2025-08-12
12:39 | 2025-08-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24