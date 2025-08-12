مصر تكشف خطة لإدارة غزة: قيادة تكنوقراطية ولفترة مؤقتة!

Advertisement

كشف المصري بدر عبد العاطي، اليوم الثلاثاء، أن إدارة ستتولاها 15 شخصية فلسطينية من التكنوقراط، تحت إشراف السلطة ، وذلك لفترة انتقالية مؤقتة مدتها ستة أشهر، مع التأكيد على وحدة غزة والضفة الغربية.وجاء تصريح عبد العاطي ردًا على سؤال لمراسل " عربية" بشأن الأسماء المرشحة لتولي إدارة القطاع، موضحًا أن التفاهمات القائمة تنص على صيغة انتقالية ضمن إطار السلطة الفلسطينية، بهدف ضمان استقرار الأوضاع إلى حين التوصل إلى ترتيبات نهائية.وفي سياق أوسع، أشار الوزير المصري إلى أن القاهرة تواجه تحديات وتهديدات من كل الاتجاهات، مؤكّدًا: "لدينا مؤسسات ونتصرف كدولة مؤسسات لاحتواء تلك الصراعات في هذه المنطقة المضطربة".كما شدد عبد العاطي على أن مصر تجري اتصالات مكثفة مع الشركاء الدوليين، من بينهم وروسيا والصين والاتحاد ، لإيجاد حل سلمي للصراعات الحادة في المنطقة، مؤكدًا أنه "لا يوجد حل عسكري لها".وأشار إلى ثوابت السياسة ، التي تشمل عدم الانخراط في أي تحالفات أو استقطاب، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، مع السعي المستمر لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي.