عربي-دولي
جهود لوقف إطلاق النار في السويداء.. وهذه نتيجة الاتفاق الثلاثي في عمان!
Lebanon 24
12-08-2025
|
11:58
A-
A+
photos
0
A+
A-
اتفق وزيرا خارجية
الأردن
أيمن الصفدي وسوريا أسعد الشيباني، والمبعوث الأميركي الخاص توم
باراك
، خلال اجتماع ثلاثي في العاصمة
الأردنية
الثلاثاء، على تشكيل مجموعة عمل مشتركة لمساندة الحكومة
السورية
في تثبيت وقف إطلاق النار بمحافظة السويداء، التي شهدت أخيراً مواجهات دامية على خلفية طائفية.
وجاء في بيان مشترك أن المجموعة السورية-الأردنية-الأميركية ستعمل على إنهاء الأزمة في المحافظة وتعزيز إدخال المساعدات الإنسانية، إلى جانب الشروع في مصالحات محلية. كما رحّب المجتمعون بخطوات الحكومة السورية لفتح تحقيقات شاملة ومحاسبة المتورطين في الانتهاكات، والتعاون مع هيئات
الأمم المتحدة
المعنية.
المناقشات، التي وصفها المبعوث الأميركي بأنها "مثمرة"، ركّزت على ضمان حقوق جميع مكونات السويداء، وتعهدت
دمشق
بتسخير جميع مواردها لتحقيق العدالة ومنع الإفلات من العقاب، بما في ذلك التحقيق في أحداث "مشفى السويداء الوطني".
ورغم هذه الجهود، لا يزال الوضع في السويداء متوتراً، وسط صعوبة الوصول إلى المحافظة التي شهدت مقتل أكثر من 1600 شخص في
تموز
الماضي، معظمهم من المدنيين
الدروز
.
