جهود لوقف إطلاق النار في السويداء.. وهذه نتيجة الاتفاق الثلاثي في عمان!

Advertisement

اتفق وزيرا خارجية أيمن الصفدي وسوريا أسعد الشيباني، والمبعوث الأميركي الخاص توم ، خلال اجتماع ثلاثي في العاصمة الثلاثاء، على تشكيل مجموعة عمل مشتركة لمساندة الحكومة في تثبيت وقف إطلاق النار بمحافظة السويداء، التي شهدت أخيراً مواجهات دامية على خلفية طائفية.وجاء في بيان مشترك أن المجموعة السورية-الأردنية-الأميركية ستعمل على إنهاء الأزمة في المحافظة وتعزيز إدخال المساعدات الإنسانية، إلى جانب الشروع في مصالحات محلية. كما رحّب المجتمعون بخطوات الحكومة السورية لفتح تحقيقات شاملة ومحاسبة المتورطين في الانتهاكات، والتعاون مع هيئات المعنية.المناقشات، التي وصفها المبعوث الأميركي بأنها "مثمرة"، ركّزت على ضمان حقوق جميع مكونات السويداء، وتعهدت بتسخير جميع مواردها لتحقيق العدالة ومنع الإفلات من العقاب، بما في ذلك التحقيق في أحداث "مشفى السويداء الوطني".ورغم هذه الجهود، لا يزال الوضع في السويداء متوتراً، وسط صعوبة الوصول إلى المحافظة التي شهدت مقتل أكثر من 1600 شخص في الماضي، معظمهم من المدنيين .