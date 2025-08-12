Advertisement

بعد 100 حريق يهدد السياحة.. اليونان تستنجد بأوروبا!

12-08-2025 | 12:39
Doc-P-1403906-638906246327118406.png
Doc-P-1403906-638906246327118406.png photos 0
طلبت اليونان، اليوم الثلاثاء، دعمًا عاجلًا من الاتحاد الأوروبي لمكافحة أكثر من 100 حريق غابات أججتها الرياح العاتية والجفاف، في وقت تتصاعد فيه ألسنة اللهب في عدة مناطق بجنوب أوروبا.
وأفادت أجهزة الإطفاء أن أخطر الحرائق اندلع في جزيرة زاكينثوس السياحية الشهيرة، وأجزاء من غرب البلاد، بما في ذلك منطقة أخيا في البيلوبونيز، حيث جرى إخلاء نحو 20 قرية.

المتحدث باسم الإطفاء، فاسيليس فاثراكويانيس، أعلن أن أثينا طلبت من آلية الحماية المدنية الأوروبية أربع قاذفات مياه إضافية، بينما تحقق الشرطة في أسباب الحرائق، وسط شكوك في أن بعضها متعمد نظرًا لعددها الكبير.

وتشهد البلاد منذ الأسبوع الماضي رياحًا عاتية بلغت سرعتها 88 كلم/ساعة، ما ساهم في تأجيج النيران، وتسببت إحداها في وفاة شخص جنوب أثينا. وتشير التوقعات إلى استمرار الرياح حتى الخميس.

وبحسب النظام الأوروبي لمعلومات حرائق الغابات، أتت النيران على أكثر من 22 ألف هكتار من الغابات هذا العام في اليونان، فيما تكافح إسبانيا والبرتغال ودول البلقان بدورها حرائق مشابهة وسط موجة حر وأحوال جوية قاسية، يفاقمها، بحسب العلماء، التغير المناخي الناتج عن أنشطة البشر.
