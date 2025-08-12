Advertisement

عربي-دولي

ضمن عملية "طيور الخير".. الإمارات تنفذ الإنزال الـ69 فوق غزة

Lebanon 24
12-08-2025 | 13:03
Doc-P-1403918-638906259930291312.png
Doc-P-1403918-638906259930291312.png photos 0
نفذت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم، عملية الإنزال الجوي الـ69 من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، ضمن عملية "طيور الخير" التابعة لمبادرة "الفارس الشهم 3"، بالتعاون الوثيق مع المملكة الأردنية الهاشمية، وبمشاركة كل من ألمانيا، إيطاليا، بلجيكا، وفرنسا.
حملت الشحنة كميات كبيرة من المواد الغذائية الأساسية، تم تجهيزها بدعم مؤسسات وجهات خيرية إماراتية، لتلبية احتياجات سكان غزة في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يمر بها القطاع.

كما دخل عبر المعابر البرية 20 شاحنة محمّلة بنحو 500 طن من المواد الغذائية الموجهة مباشرةً للأهالي، ضمن الجهود الإماراتية المستمرة لتأمين الإمدادات الحيوية براً وجواً.

وبلغ إجمالي المساعدات التي تم إنزالها جواً أكثر من 3924 طناً من المواد المتنوعة، تشمل الغذاء والمستلزمات الضرورية، تأكيداً على التزام الإمارات الثابت بمساندة الأشقاء الفلسطينيين وتعزيز صمودهم في هذه الظروف القاسية.

تعكس هذه المبادرات الدور الريادي الذي تلعبه الإمارات في مجال العمل الإغاثي الدولي، من خلال حشد الجهود الإقليمية والدولية، وترسيخ ثقافة العطاء والتضامن لتخفيف معاناة المتضررين في مناطق الأزمات.
15:31 | 2025-08-12
15:24 | 2025-08-12
15:21 | 2025-08-12
15:08 | 2025-08-12
15:00 | 2025-08-12
14:56 | 2025-08-12
