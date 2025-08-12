Advertisement

عربي-دولي

وزير الخارجية السوري: لا للإقصاء الطائفي!

Lebanon 24
12-08-2025 | 13:06
Doc-P-1403924-638906264329209665.png
Doc-P-1403924-638906264329209665.png photos 0
أكد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، على ضرورة التصدي الحازم لأي خطاب طائفي أو تحريضي صادر عن أي جهة، مع رفض قاطع لأي محاولة لوضع أبناء الطائفة الدرزية في معادلة الإقصاء أو التهميش تحت أي ذريعة أو ظرف.
وشدد الوزير على دعم المبادرات التي تهدف إلى إعادة الخدمات وتعزيز المصالحة الوطنية، وسد الفجوة بين المجتمع والدولة، مؤكداً أن مستقبل سوريا يُبنى على أسس الحوار والعدالة واحترام التعددية.

وأضاف أن المصالحة الوطنية الشاملة دون تمييز هي السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار والبناء، في إطار رؤية شاملة تضمن مشاركة جميع مكونات الشعب السوري في بناء مستقبل الوطن.
 
(الجزيرة)
