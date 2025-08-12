Advertisement

عربي-دولي

العنف الجنسي يعرض إسرائيل لتحذير أممي.. والأخيرة ترد!

Lebanon 24
12-08-2025 | 13:14
A-
A+
Doc-P-1403928-638906268703281220.png
Doc-P-1403928-638906268703281220.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
حذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إسرائيل من احتمال إدراج قواتها المسلحة في التقرير السنوي للأمم المتحدة حول العنف الجنسي في حالات النزاع، وذلك بسبب "مخاوف كبيرة" من انتهاكات وثقتها الأمم المتحدة، بحسب رسالة أرسلها إلى سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، داني دانون.
Advertisement

وجاء في الرسالة أن هناك "معلومات موثوقة عن انتهاكات ارتكبتها القوات المسلحة وقوات الأمن الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في عدة سجون ومراكز احتجاز وقاعدة عسكرية"، فيما أشارت إلى صعوبة التحقق الكامل بسبب استمرار منع وصول مراقبي الأمم المتحدة.

وطالب غوتيريش إسرائيل باتخاذ التدابير اللازمة لضمان الوقف الفوري لجميع أعمال العنف الجنسي.

وردًّا على ذلك، رفض السفير داني دانون الاتهامات واعتبرها "لا أساس لها" ومبنية على تقارير "متحيزة"، داعيًا الأمم المتحدة إلى التركيز على العنف الجنسي الذي ترتكبه حركة حماس.

يأتي هذا في ظل تقارير سابقة من الأمم المتحدة اتهمت إسرائيل باستخدام العنف الجنسي كجزء من سياسات أوسع، وهو ما نفته إسرائيل بشدة واعتبرته محاولات لتشويه سمعة الجيش.

من جهة أخرى، وثّق فريق تابع للأمم المتحدة اعتداءات جنسية على رهائن في قطاع غزة خلال الهجوم الإرهابي لحماس في أكتوبر الماضي، معتبرة أن العنف الجنسي المرتبط بالنزاع كان واقعًا بالفعل.

تتواصل هذه الاتهامات والردود في إطار النزاع المستمر، وسط مطالبات دولية بوقف العنف واحترام حقوق الإنسان.
 
(CNN)
مواضيع ذات صلة
إيران تطالب الأمم المتحدة بمحاسبة إسرائيل والولايات المتحدة على الهجمات الأخيرة
lebanon 24
12/08/2025 22:49:46 Lebanon 24 Lebanon 24
تحذير أممي: الأمن الغذائي في غزة على شفير الانهيار
lebanon 24
12/08/2025 22:49:46 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة: قلقون من تصاعد العنف بالضفة وندين هجمات المستوطنين على الفلسطينيين
lebanon 24
12/08/2025 22:49:46 Lebanon 24 Lebanon 24
شحنات طبية لغزة وسط تحذيرات أممية من غياب الأمان للسكان والإغاثيين
lebanon 24
12/08/2025 22:49:46 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
15:31 | 2025-08-12
15:24 | 2025-08-12
15:21 | 2025-08-12
15:08 | 2025-08-12
15:00 | 2025-08-12
14:56 | 2025-08-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24