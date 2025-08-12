Advertisement

عربي-دولي

نتنياهو: نستعد لهجوم مفاجئ من إيران

Lebanon 24
12-08-2025 | 13:57
A-
A+
Doc-P-1403942-638906293011212631.png
Doc-P-1403942-638906293011212631.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن تل أبيب على أهبة الاستعداد لاحتمال تعرضها لهجوم مفاجئ من إيران.
Advertisement

وفي مقابلة مع قناة "i24 News"، أوضح نتنياهو أن المشروع النووي الإيراني أُجّل لسنوات، مؤكداً أنه كان من المعروف مسبقاً أن اليورانيوم لن يتضرر، وأن المتابعة تجري بالتنسيق مع الولايات المتحدة.

وأضاف أن إسرائيل واجهت "سرطانين" يهددان وجودها: برنامج نووي لإنتاج قنابل ذرية، وخطة لإنتاج 20 ألف صاروخ باليستي، مشيراً إلى أن طهران ليست حالياً في وضع يسمح لها بالمضي في هذه الخطط، وأن لديها نحو 400 كيلوغرام فقط من اليورانيوم المخصب.
مواضيع ذات صلة
نتنياهو: نحن نستعد على الدوام لهجوم مفاجئ من جانب إيران
lebanon 24
13/08/2025 00:47:23 Lebanon 24 Lebanon 24
نتنياهو: نستعد طوال الوقت لاحتمال هجوم مفاجئ من إيران
lebanon 24
13/08/2025 00:47:23 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 14 الإسرائيلية: إسرائيل تستعد لهجوم من وكلاء إيران في الشرق الأوسط
lebanon 24
13/08/2025 00:47:23 Lebanon 24 Lebanon 24
سفارة بريطانيا في الكويت تحذر رعاياها من احتمال تصعيد مفاجئ بالاشتباكات بين إيران وإسرائيل
lebanon 24
13/08/2025 00:47:23 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:59 | 2025-08-12
16:56 | 2025-08-12
16:52 | 2025-08-12
16:46 | 2025-08-12
16:43 | 2025-08-12
16:36 | 2025-08-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24