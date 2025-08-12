"مكيّفات الهواء" تشعل جدلاً في فرنسا.. ما القصة؟

Advertisement

تحوّل تكييف الهواء في إلى محور مواجهة سياسية بين اليمين واليسار، بعد موجة حر قياسية ضربت هذا الصيف. زعيمة اليمين المتطرف تعهّدت بخطة شاملة لنشر المكيفات، فيما سخرت رئيسة مارين تونديلييه، داعيةً إلى حلول بديلة كتشجير المدن وتحسين كفاءة الطاقة.الجدل تجاوز السياسة إلى الإعلام، إذ دافعت صحيفة لوفيغارو عن التكييف باعتباره ضرورياً لتفادي إنهاك المواطنين، فيما وصفته ليبيراسيون بـ"الشذوذ البيئي" الذي يفاقم الاحتباس الحراري. وتقدّر وكالة التحول البيئي أن 20% إلى 25% فقط من المنازل مزودة بالمكيفات، مقارنةً بـ90% من المنازل في .ترى أن التكييف ضروري للفئات الضعيفة في أماكن كالمستشفيات ودور رعاية المسنين، لكنها ترفض تعميمه في كل مكان. أما دعاة حماية البيئة، فيعتبرونه حلاً قصير المدى يستهلك طاقة كبيرة، بينما يشير مؤيدوه إلى اعتماد فرنسا على الكهرباء النووية منخفضة الانبعاثات.ومع ازدياد موجات الحر وطول مدتها في أوروبا، يبدو أن الجدل حول التكييف لن يهدأ، وسط مشاريع قوانين تجعل وجوده إلزامياً في بعض الأماكن العامة، ومواقف متناقضة حتى من بعض العاملين في تركيبه. (ارم)