Advertisement

عربي-دولي

"مكيّفات الهواء" تشعل جدلاً في فرنسا.. ما القصة؟

Lebanon 24
12-08-2025 | 14:10
A-
A+
Doc-P-1403945-638906301593468530.png
Doc-P-1403945-638906301593468530.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تحوّل تكييف الهواء في فرنسا إلى محور مواجهة سياسية بين اليمين واليسار، بعد موجة حر قياسية ضربت أوروبا هذا الصيف. زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان تعهّدت بخطة شاملة لنشر المكيفات، فيما سخرت رئيسة حزب الخضر مارين تونديلييه، داعيةً إلى حلول بديلة كتشجير المدن وتحسين كفاءة الطاقة.
Advertisement

الجدل تجاوز السياسة إلى الإعلام، إذ دافعت صحيفة لوفيغارو عن التكييف باعتباره ضرورياً لتفادي إنهاك المواطنين، فيما وصفته ليبيراسيون بـ"الشذوذ البيئي" الذي يفاقم الاحتباس الحراري. وتقدّر وكالة التحول البيئي أن 20% إلى 25% فقط من المنازل الفرنسية مزودة بالمكيفات، مقارنةً بـ90% من المنازل في الولايات المتحدة.

الحكومة الفرنسية ترى أن التكييف ضروري للفئات الضعيفة في أماكن كالمستشفيات ودور رعاية المسنين، لكنها ترفض تعميمه في كل مكان. أما دعاة حماية البيئة، فيعتبرونه حلاً قصير المدى يستهلك طاقة كبيرة، بينما يشير مؤيدوه إلى اعتماد فرنسا على الكهرباء النووية منخفضة الانبعاثات.

ومع ازدياد موجات الحر وطول مدتها في أوروبا، يبدو أن الجدل حول التكييف لن يهدأ، وسط مشاريع قوانين تجعل وجوده إلزامياً في بعض الأماكن العامة، ومواقف متناقضة حتى من بعض العاملين في تركيبه. (ارم)

 
 
مواضيع ذات صلة
جسم غامض في أعماق النظام الشمسي يعيد إشعال الجدل حول "الكوكب التاسع"
lebanon 24
13/08/2025 00:47:36 Lebanon 24 Lebanon 24
ملكة جمال جزائرية تتزوج من رجل أعمال لبناني بأجواء فخمة وتُشعل جدلاً واسعا (فيديو)
lebanon 24
13/08/2025 00:47:36 Lebanon 24 Lebanon 24
بتنورة قصيرة جداً.. هيفا وهبي تُشعل الجدل بإطلالة وُصفت "بالغريبة" (صور)
lebanon 24
13/08/2025 00:47:36 Lebanon 24 Lebanon 24
تحذير عاجل من "OpenAI"... ما القصة؟
lebanon 24
13/08/2025 00:47:36 Lebanon 24 Lebanon 24

عربي-دولي

منوعات

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:59 | 2025-08-12
16:56 | 2025-08-12
16:52 | 2025-08-12
16:46 | 2025-08-12
16:43 | 2025-08-12
16:36 | 2025-08-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24