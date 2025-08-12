وسط التوترات المتواصلة.. واشنطن تتوسط لإدخال المساعدات من إسرائيل لدروز السويداء!

كشفت مصادر أميركية وإسرائيلية عن جهود إدارة الرئيس للتوسط في اتفاق يهدف إلى إقامة ممر إنساني بين ومدينة السويداء جنوب ، لتسهيل إيصال المساعدات إلى المجتمع الدرزي هناك.

ويأتي هذا التحرك في ظل تصاعد الاشتباكات والتوترات في السويداء التي شهدت عنفًا دامياً أدى لمقتل المئات وتشريد الآلاف، وسط تحذيرات أممية من تدهور الأوضاع وصعوبة توصيل المساعدات.



ويأمل المسؤولون في أن يسهم هذا الاتفاق بين الحكومتين والإسرائيلية في تحسين العلاقات وربما دفع مساعي التطبيع المستقبلية، رغم مخاوف دمشق من استغلال الممر لتهريب الأسلحة عبر ميليشيات درزية.

ومن المقرر أن يجتمع المبعوث الأميركي توم باراك مع السوري ورئيس الشؤون الاستراتيجية في ، في محاولة لكسر الجمود بعد سنوات من انقطاع التواصل بين الطرفين.



وتؤكد إسرائيل التزامها بحماية الأقلية الدرزية في سوريا، وقد سعت سابقًا لإيصال مساعدات عبر الأردن الذي رفض ذلك، ما دفعها إلى تنفيذ عمليات إسقاط جوي للمساعدات.

يأتي هذا في وقت تثير الضربات الأخيرة في سوريا قلق بسبب احتمال زيادة عدم الاستقرار في المنطقة.