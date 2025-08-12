Advertisement

محادثات الخارجيتين الأميركية والروسية قبل قمة ألاسكا!

Lebanon 24
12-08-2025 | 14:44
Doc-P-1403957-638906324040360407.png
Doc-P-1403957-638906324040360407.png photos 0
أعلنت الناطقة باسم الخارجية الأميركية تامي بروس، أن مكالمة هاتفية جرت بين وزير الخارجية ماركو روبيو ونظيره الروسي سيرغي لافروف.
الإتصال جرى اليوم الثلاثاء، تحضيرًا لقمة ألأسكا المرتقبة بين الرئيسين دونالد ترامب وفلاديمير بوتين.

وقالت بروس للصحافيين إن "الفريقين أكدا تعهدهما ضمان إنجاح الحدث".
