جنوب أفريقيا تحاول خفض الرسوم الجمركية.. وهذا كان العرض المقدم لترامب

أعلنت حكومة جنوب أفريقيا
أنها ستقدم اليوم الثلاثاء عرضاً جديداً لاتفاق تجاري مع الولايات المتحدة
في محاولة لخفض الرسوم الجمركية البالغة 30% التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب
على صادرات جنوب أفريقيا
.
وقال وزير التجارة في جنوب أفريقيا، باركس تاو، خلال مؤتمر صحفي
، إن مجلس الوزراء
وافق على تقديم عرض معدّل ليكون أساساً للمفاوضات مع الولايات المتحدة، مشيراً إلى أن العرض
الجديد سيُقدَّم اليوم الثلاثاء.
وأضاف الوزير أن العرض الجديد يرد بشكل جوهري على القضايا
التي أثارتها الولايات المتحدة في تقرير تقديرات التجارة الوطنية لعام 2025، موضحاً أن جنوب أفريقيا عالجت بعض المسائل الجوهرية مثل الصحة النباتية التي وردت في التقرير، من دون الكشف عن
تفاصيل إضافية حول محتوى العرض.
وكان وزير الزراعة
في جنوب أفريقيا، جون ستينهايزن، قد صرح في وقت سابق أن فريق إدارة ترامب
رأى أن العرض الأولي لجنوب أفريقيا بشأن الاتفاق التجاري لم يكن طموحاً بما يكفي، لكنه اعتبر أن العرض الجديد سيكون سخياً ومنفتحاً ويلبي المعايير المأمولة.
وفي مقابلة مع وكالة رويترز
، قال ستينهايزن، زعيم ثاني أكبر حزب في الحكومة الائتلافية، إن هناك خطراً من بقاء الرسوم الجمركية البالغة 30% ما لم تغير حكومة جنوب أفريقيا بعض السياسات المحلية المتعلقة بالتمييز، التي انتقدها ترامب بشدة.
وأضاف ستينهايزن: "إذا نظرنا إلى الأمر من منظور التجارة والرسوم الجمركية، أرى أن هذا العرض يمثل شيئاً مفيداً للولايات المتحدة وكذلك لجنوب أفريقيا".
(رويترز)