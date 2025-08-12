جنوب أفريقيا تحاول خفض الرسوم الجمركية.. وهذا كان العرض المقدم لترامب

Advertisement

أعلنت حكومة أنها ستقدم اليوم الثلاثاء عرضاً جديداً لاتفاق تجاري مع في محاولة لخفض الرسوم الجمركية البالغة 30% التي فرضها الرئيس الأميركي على صادرات جنوب .وقال وزير التجارة في جنوب أفريقيا، باركس تاو، خلال ، إن وافق على تقديم عرض معدّل ليكون أساساً للمفاوضات مع الولايات المتحدة، مشيراً إلى أن الجديد سيُقدَّم اليوم الثلاثاء.وأضاف الوزير أن العرض الجديد يرد بشكل جوهري على التي أثارتها الولايات المتحدة في تقرير تقديرات التجارة الوطنية لعام 2025، موضحاً أن جنوب أفريقيا عالجت بعض المسائل الجوهرية مثل الصحة النباتية التي وردت في التقرير، من دون تفاصيل إضافية حول محتوى العرض.وكان في جنوب أفريقيا، جون ستينهايزن، قد صرح في وقت سابق أن فريق إدارة رأى أن العرض الأولي لجنوب أفريقيا بشأن الاتفاق التجاري لم يكن طموحاً بما يكفي، لكنه اعتبر أن العرض الجديد سيكون سخياً ومنفتحاً ويلبي المعايير المأمولة.وفي مقابلة مع وكالة ، قال ستينهايزن، زعيم ثاني أكبر حزب في الحكومة الائتلافية، إن هناك خطراً من بقاء الرسوم الجمركية البالغة 30% ما لم تغير حكومة جنوب أفريقيا بعض السياسات المحلية المتعلقة بالتمييز، التي انتقدها ترامب بشدة.وأضاف ستينهايزن: "إذا نظرنا إلى الأمر من منظور التجارة والرسوم الجمركية، أرى أن هذا العرض يمثل شيئاً مفيداً للولايات المتحدة وكذلك لجنوب أفريقيا".(رويترز)