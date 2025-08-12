30
o
بيروت
31
o
طرابلس
30
o
صور
33
o
جبيل
30
o
صيدا
33
o
جونية
28
o
النبطية
29
o
زحلة
28
o
بعلبك
19
o
بشري
31
o
بيت الدين
30
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
روسيا تسلّم دفعة جديدة من القاذفات المقاتلة سو-34
Lebanon 24
12-08-2025
|
15:08
A-
A+
photos
0
A+
A-
سلّمت
الشركة المتحدة
للصناعات الجوية التابعة لمؤسسة "روستيخ" الروسية دفعة جديدة من القاذفات المقاتلة سو-34 لوزارة الدفاع، ضمن برنامج الطلب الحكومي للعام الجاري، بهدف تعزيز أسطول الطيران التكتيكي التشغيلي للقوات الجوية الفضائية.
Advertisement
وأكد المدير التنفيذي لـ"روستيخ"
أوليغ
يفوشينكو أن سو-34 أثبتت تفوقها في فئتها، بقدرتها على تنفيذ مهام هجومية جوية موجهة وغير موجهة في مختلف ظروف القتال، مشيراً إلى رفع معدلات الإنتاج وتسليم المعدات بانتظام.
وأوضح البيان أن الطائرات خضعت لاختبارات مصنعية شاملة قبل انتقالها إلى القواعد العسكرية، فيما أشار
المدير العام
للشركة فاديم باديكا إلى الالتزام بالمواعيد المقررة، مع الاستعداد لتسليم دفعات إضافية.
وتتميز سو-34 بقدرتها على ضرب أهداف أرضية وجوية ومنشآت محمية على مسافات بعيدة، والعمل في جميع الظروف الجوية، نهاراً وليلاً، وحتى تحت نيران العدو والتشويش الإلكتروني، إضافةً إلى مهام
الاستطلاع
الجوي.
مواضيع ذات صلة
تخريج دفعة جديدة من طلاب كلية الهندسة في اللبنانية
Lebanon 24
تخريج دفعة جديدة من طلاب كلية الهندسة في اللبنانية
13/08/2025 00:48:12
13/08/2025 00:48:12
Lebanon 24
Lebanon 24
وكالة الأنباء السورية: دخول دفعة جديدة من الحافلات إلى السويداء لإخراج العائلات المحتجزة داخل المدينة
Lebanon 24
وكالة الأنباء السورية: دخول دفعة جديدة من الحافلات إلى السويداء لإخراج العائلات المحتجزة داخل المدينة
13/08/2025 00:48:12
13/08/2025 00:48:12
Lebanon 24
Lebanon 24
أنباء عن إطلاق دفعة جديدة من الصواريخ الإيرانية باتجاه إسرائيل
Lebanon 24
أنباء عن إطلاق دفعة جديدة من الصواريخ الإيرانية باتجاه إسرائيل
13/08/2025 00:48:12
13/08/2025 00:48:12
Lebanon 24
Lebanon 24
التلفزيون الإيراني: إطلاق دفعة جديدة من الصواريخ الإيرانية إلى الأراضي المحتلة
Lebanon 24
التلفزيون الإيراني: إطلاق دفعة جديدة من الصواريخ الإيرانية إلى الأراضي المحتلة
13/08/2025 00:48:12
13/08/2025 00:48:12
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
تنياهو يخاطب الإيرانيين: "ثوروا على الطغيان"
Lebanon 24
تنياهو يخاطب الإيرانيين: "ثوروا على الطغيان"
16:59 | 2025-08-12
12/08/2025 04:59:40
Lebanon 24
Lebanon 24
تأجيل اجتماع أميركي-إسرائيلي-سوري حول الممر الإنساني للسويداء
Lebanon 24
تأجيل اجتماع أميركي-إسرائيلي-سوري حول الممر الإنساني للسويداء
16:56 | 2025-08-12
12/08/2025 04:56:21
Lebanon 24
Lebanon 24
توقيف 3 أشخاص في لاهاي بشبهة الاعتداء على السفارة الإسرائيلية
Lebanon 24
توقيف 3 أشخاص في لاهاي بشبهة الاعتداء على السفارة الإسرائيلية
16:52 | 2025-08-12
12/08/2025 04:52:11
Lebanon 24
Lebanon 24
أمهات رهائن إسرائيليين يحذّرن: هجوم غزة قد يقتل أبناءنا
Lebanon 24
أمهات رهائن إسرائيليين يحذّرن: هجوم غزة قد يقتل أبناءنا
16:46 | 2025-08-12
12/08/2025 04:46:00
Lebanon 24
Lebanon 24
من جنود احتياط إسرائيليين إلى نتنياهو وهيئة الأركان... عريضة تطالب بوقف الحرب
Lebanon 24
من جنود احتياط إسرائيليين إلى نتنياهو وهيئة الأركان... عريضة تطالب بوقف الحرب
16:43 | 2025-08-12
12/08/2025 04:43:10
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
موجة الحر مستمرة حتى السبت ولكن لا تفرحوا كثيراً.. استعدوا لموجة جديدة في هذا الموعد
Lebanon 24
موجة الحر مستمرة حتى السبت ولكن لا تفرحوا كثيراً.. استعدوا لموجة جديدة في هذا الموعد
00:40 | 2025-08-12
12/08/2025 12:40:24
Lebanon 24
Lebanon 24
فضيحة غذائيّة... إقفال محل لبيع الدجاج بالشمع الأحمر
Lebanon 24
فضيحة غذائيّة... إقفال محل لبيع الدجاج بالشمع الأحمر
08:27 | 2025-08-12
12/08/2025 08:27:25
Lebanon 24
Lebanon 24
اعتباراً من مساء اليوم.. تغييرات ملحوظة في الطقس وهذه التفاصيل
Lebanon 24
اعتباراً من مساء اليوم.. تغييرات ملحوظة في الطقس وهذه التفاصيل
03:44 | 2025-08-12
12/08/2025 03:44:27
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات توافرت لقوى الأمن عن شخص داخل "فان"... بعد توقيفه هذا ما تبيّن
Lebanon 24
معلومات توافرت لقوى الأمن عن شخص داخل "فان"... بعد توقيفه هذا ما تبيّن
07:37 | 2025-08-12
12/08/2025 07:37:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إطلاق نار في مطار بيروت.. إليكم ما حصل
Lebanon 24
إطلاق نار في مطار بيروت.. إليكم ما حصل
16:33 | 2025-08-12
12/08/2025 04:33:11
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:59 | 2025-08-12
تنياهو يخاطب الإيرانيين: "ثوروا على الطغيان"
16:56 | 2025-08-12
تأجيل اجتماع أميركي-إسرائيلي-سوري حول الممر الإنساني للسويداء
16:52 | 2025-08-12
توقيف 3 أشخاص في لاهاي بشبهة الاعتداء على السفارة الإسرائيلية
16:46 | 2025-08-12
أمهات رهائن إسرائيليين يحذّرن: هجوم غزة قد يقتل أبناءنا
16:43 | 2025-08-12
من جنود احتياط إسرائيليين إلى نتنياهو وهيئة الأركان... عريضة تطالب بوقف الحرب
16:36 | 2025-08-12
زيلينسكي: قمة بوتين وترامب "انتصار شخصي" للكرملين وكييف ترفض أي انسحاب من الشرق
فيديو
بالفيديو.. الحرارة تحرم اللبنانيين من الكهرباء
Lebanon 24
بالفيديو.. الحرارة تحرم اللبنانيين من الكهرباء
16:51 | 2025-08-12
13/08/2025 00:48:12
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: من بائعة إلى زوجة أشهر رياضي.. من هي جورجينا رودريغز؟
Lebanon 24
بالفيديو: من بائعة إلى زوجة أشهر رياضي.. من هي جورجينا رودريغز؟
14:28 | 2025-08-12
13/08/2025 00:48:12
Lebanon 24
Lebanon 24
لا يحمل جواز السفر السوري.. عبد المنعم عمايري يكشف سراً عنه لا يعرفه كثيرون (فيديو)
Lebanon 24
لا يحمل جواز السفر السوري.. عبد المنعم عمايري يكشف سراً عنه لا يعرفه كثيرون (فيديو)
02:22 | 2025-08-12
13/08/2025 00:48:12
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24