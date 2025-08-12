Advertisement

عربي-دولي

روسيا تسلّم دفعة جديدة من القاذفات المقاتلة سو-34

Lebanon 24
12-08-2025 | 15:08
Doc-P-1403961-638906335306006299.png
Doc-P-1403961-638906335306006299.png photos 0
سلّمت الشركة المتحدة للصناعات الجوية التابعة لمؤسسة "روستيخ" الروسية دفعة جديدة من القاذفات المقاتلة سو-34 لوزارة الدفاع، ضمن برنامج الطلب الحكومي للعام الجاري، بهدف تعزيز أسطول الطيران التكتيكي التشغيلي للقوات الجوية الفضائية.
وأكد المدير التنفيذي لـ"روستيخ" أوليغ يفوشينكو أن سو-34 أثبتت تفوقها في فئتها، بقدرتها على تنفيذ مهام هجومية جوية موجهة وغير موجهة في مختلف ظروف القتال، مشيراً إلى رفع معدلات الإنتاج وتسليم المعدات بانتظام.

وأوضح البيان أن الطائرات خضعت لاختبارات مصنعية شاملة قبل انتقالها إلى القواعد العسكرية، فيما أشار المدير العام للشركة فاديم باديكا إلى الالتزام بالمواعيد المقررة، مع الاستعداد لتسليم دفعات إضافية.

وتتميز سو-34 بقدرتها على ضرب أهداف أرضية وجوية ومنشآت محمية على مسافات بعيدة، والعمل في جميع الظروف الجوية، نهاراً وليلاً، وحتى تحت نيران العدو والتشويش الإلكتروني، إضافةً إلى مهام الاستطلاع الجوي.
 
 
