روسيا تسلّم دفعة جديدة من القاذفات المقاتلة سو-34

وأكد المدير التنفيذي لـ"روستيخ" يفوشينكو أن سو-34 أثبتت تفوقها في فئتها، بقدرتها على تنفيذ مهام هجومية جوية موجهة وغير موجهة في مختلف ظروف القتال، مشيراً إلى رفع معدلات الإنتاج وتسليم المعدات بانتظام.وأوضح البيان أن الطائرات خضعت لاختبارات مصنعية شاملة قبل انتقالها إلى القواعد العسكرية، فيما أشار للشركة فاديم باديكا إلى الالتزام بالمواعيد المقررة، مع الاستعداد لتسليم دفعات إضافية.وتتميز سو-34 بقدرتها على ضرب أهداف أرضية وجوية ومنشآت محمية على مسافات بعيدة، والعمل في جميع الظروف الجوية، نهاراً وليلاً، وحتى تحت نيران العدو والتشويش الإلكتروني، إضافةً إلى مهام الجوي.