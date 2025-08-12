البيت الأبيض يؤكد استعداد ترامب لمناقشة قضايا أوسع مع موسكو

Advertisement

وأضافت ليفيت للصحفيين ردا على سؤال عما إذا كان منفتحا للحديث مع روسيا حول مواضيع لا تتعلق بالنزاع الأوكراني: "بالنسبة لرؤية الرئيس، أعتقد أنه مهتم بإجراء مثل هذه المحادثات، لكن أولويته الرئيسية حاليا هي إنهاء هذه الحرب".كما أشارت المتحدثة إلى أنه من المقرر أن يلتقي الرئيس الأميركي ونظيره الروسي وجها لوجه على هامش القمة المزمع عقدها في ألاسكا، موضحة خلال إفادة صحفية ردا على سؤال بهذا الشأن: "نعم، هذا جزء من الخطة".وصرحت ليفيت بأن يعتزم خلال لقائه بنظيره في ألاسكا، التوصل إلى فهم أوضح لموقف روسيا لتحقيق السلام في أوكرانيا.وأشارت إلى أنه من المقرر أن يعقد لقاء الرئيسين الروسي والأميركي يوم الجمعة 15 آب بمدينة أنكوريج في ولاية ألاسكا.