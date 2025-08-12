Advertisement

عربي-دولي

البيت الأبيض يؤكد استعداد ترامب لمناقشة قضايا أوسع مع موسكو

Lebanon 24
12-08-2025 | 15:21
قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أبدى اهتمامه بإجراء محادثات مع روسيا تتناول قضايا تتعدى تسوية النزاع في أوكرانيا.
وأضافت ليفيت للصحفيين ردا على سؤال عما إذا كان ترامب منفتحا للحديث مع روسيا حول مواضيع لا تتعلق بالنزاع الأوكراني: "بالنسبة لرؤية الرئيس، أعتقد أنه مهتم بإجراء مثل هذه المحادثات، لكن أولويته الرئيسية حاليا هي إنهاء هذه الحرب".


كما أشارت المتحدثة إلى أنه من المقرر أن يلتقي الرئيس الأميركي ونظيره الروسي وجها لوجه على هامش القمة المزمع عقدها في ألاسكا، موضحة خلال إفادة صحفية ردا على سؤال بهذا الشأن: "نعم، هذا جزء من الخطة".



وصرحت ليفيت بأن الرئيس دونالد ترامب يعتزم خلال لقائه بنظيره فلاديمير بوتين في ألاسكا، التوصل إلى فهم أوضح لموقف روسيا لتحقيق السلام في أوكرانيا.


وأشارت إلى أنه من المقرر أن يعقد لقاء الرئيسين الروسي والأميركي يوم الجمعة 15 آب بمدينة أنكوريج في ولاية ألاسكا.
