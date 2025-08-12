كايا كالاس: بوتين "غير جاد" في السلام مع أوكرانيا ولا معنى لقمة ألاسكا!

Advertisement

قالت نائبة رئيس المفوضية الأوروبية، كايا كالاس، إن يلهو بلقاء الرئيس الأميركي في قمة ألاسكا، ويريد فقط صورة مع أقوى رجل في العالم وتأجيل المفروضة على موسكو. وأضافت في مقابلة مع صحيفة ذا ناشيونال أن بوتين غير جاد بشأن السلام مع ، وأن استمرار في الظهور كمفاوض قد يعيق فرض عقوبات جديدة من قبل .وشددت كالاس على ضرورة مشاركة أوكرانيا في أي اتفاق سلام، مؤكدة أن الحرب تجري على أراضيها الأوروبية، وأن يطالبون بوقف إطلاق نار غير مشروط قبل التوصل لأي اتفاق.وعن الأوضاع في غزة، وصفت كالاس الوضع بـ"الخطير للغاية" وانتقدت قرار بتوسيع العمليات العسكرية، كما أدانت مقتل الصحفيين. وأكدت أن يدعم حل الدولتين ويضغط على للسماح بدخول المساعدات الإنسانية، معتبرة أن الوضع الإنساني في غزة لا يطاق.