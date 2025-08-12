30
o
بيروت
31
o
طرابلس
30
o
صور
33
o
جبيل
30
o
صيدا
33
o
جونية
28
o
النبطية
29
o
زحلة
29
o
بعلبك
19
o
بشري
31
o
بيت الدين
30
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
كايا كالاس: بوتين "غير جاد" في السلام مع أوكرانيا ولا معنى لقمة ألاسكا!
Lebanon 24
12-08-2025
|
19:31
A-
A+
photos
0
A+
A-
قالت نائبة رئيس المفوضية الأوروبية، كايا كالاس، إن
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
يلهو بلقاء الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
في قمة ألاسكا، ويريد فقط صورة مع أقوى رجل في العالم وتأجيل
العقوبات
المفروضة على موسكو. وأضافت في مقابلة مع صحيفة ذا ناشيونال أن بوتين غير جاد بشأن السلام مع
أوكرانيا
، وأن استمرار
روسيا
في الظهور كمفاوض قد يعيق فرض عقوبات جديدة من قبل
البيت الأبيض
.
Advertisement
وشددت كالاس على ضرورة مشاركة أوكرانيا في أي اتفاق سلام، مؤكدة أن الحرب تجري على أراضيها الأوروبية، وأن
الأوروبيين
يطالبون بوقف إطلاق نار غير مشروط قبل التوصل لأي اتفاق.
وعن الأوضاع في غزة، وصفت كالاس الوضع بـ"الخطير للغاية" وانتقدت قرار
مجلس الأمن
الإسرائيلي
بتوسيع العمليات العسكرية، كما أدانت مقتل الصحفيين. وأكدت أن
الاتحاد الأوروبي
يدعم حل الدولتين ويضغط على
إسرائيل
للسماح بدخول المساعدات الإنسانية، معتبرة أن الوضع الإنساني في غزة لا يطاق.
مواضيع ذات صلة
الخارجية القطرية: رئيس الوزراء وزير الخارجية يبحث مع كايا كالاس الهجوم الإسرائيلي على إيران
Lebanon 24
الخارجية القطرية: رئيس الوزراء وزير الخارجية يبحث مع كايا كالاس الهجوم الإسرائيلي على إيران
13/08/2025 00:45:49
13/08/2025 00:45:49
Lebanon 24
Lebanon 24
مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس: الاتحاد يدين قتل الصحافيين في مدينة غزة
Lebanon 24
مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس: الاتحاد يدين قتل الصحافيين في مدينة غزة
13/08/2025 00:45:49
13/08/2025 00:45:49
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس سلام: من دون عدالة لا معنى للمواطنة ولا جدوى للدولة
Lebanon 24
الرئيس سلام: من دون عدالة لا معنى للمواطنة ولا جدوى للدولة
13/08/2025 00:45:49
13/08/2025 00:45:49
Lebanon 24
Lebanon 24
مستشار بوتين للشؤون الخارجية: بوتين وترامب سيركزان بقمة ألاسكا على سبل تحقيق تسوية طويلة الأمد للأزمة في أوكرانيا
Lebanon 24
مستشار بوتين للشؤون الخارجية: بوتين وترامب سيركزان بقمة ألاسكا على سبل تحقيق تسوية طويلة الأمد للأزمة في أوكرانيا
13/08/2025 00:45:49
13/08/2025 00:45:49
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
تنياهو يخاطب الإيرانيين: "ثوروا على الطغيان"
Lebanon 24
تنياهو يخاطب الإيرانيين: "ثوروا على الطغيان"
20:59 | 2025-08-12
12/08/2025 08:59:40
Lebanon 24
Lebanon 24
تأجيل اجتماع أميركي-إسرائيلي-سوري حول الممر الإنساني للسويداء
Lebanon 24
تأجيل اجتماع أميركي-إسرائيلي-سوري حول الممر الإنساني للسويداء
20:56 | 2025-08-12
12/08/2025 08:56:21
Lebanon 24
Lebanon 24
توقيف 3 أشخاص في لاهاي بشبهة الاعتداء على السفارة الإسرائيلية
Lebanon 24
توقيف 3 أشخاص في لاهاي بشبهة الاعتداء على السفارة الإسرائيلية
20:52 | 2025-08-12
12/08/2025 08:52:11
Lebanon 24
Lebanon 24
أمهات رهائن إسرائيليين يحذّرن: هجوم غزة قد يقتل أبناءنا
Lebanon 24
أمهات رهائن إسرائيليين يحذّرن: هجوم غزة قد يقتل أبناءنا
20:46 | 2025-08-12
12/08/2025 08:46:00
Lebanon 24
Lebanon 24
من جنود احتياط إسرائيليين إلى نتنياهو وهيئة الأركان... عريضة تطالب بوقف الحرب
Lebanon 24
من جنود احتياط إسرائيليين إلى نتنياهو وهيئة الأركان... عريضة تطالب بوقف الحرب
20:43 | 2025-08-12
12/08/2025 08:43:10
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
موجة الحر مستمرة حتى السبت ولكن لا تفرحوا كثيراً.. استعدوا لموجة جديدة في هذا الموعد
Lebanon 24
موجة الحر مستمرة حتى السبت ولكن لا تفرحوا كثيراً.. استعدوا لموجة جديدة في هذا الموعد
04:40 | 2025-08-12
12/08/2025 04:40:24
Lebanon 24
Lebanon 24
فضيحة غذائيّة... إقفال محل لبيع الدجاج بالشمع الأحمر
Lebanon 24
فضيحة غذائيّة... إقفال محل لبيع الدجاج بالشمع الأحمر
12:27 | 2025-08-12
12/08/2025 12:27:25
Lebanon 24
Lebanon 24
اعتباراً من مساء اليوم.. تغييرات ملحوظة في الطقس وهذه التفاصيل
Lebanon 24
اعتباراً من مساء اليوم.. تغييرات ملحوظة في الطقس وهذه التفاصيل
07:44 | 2025-08-12
12/08/2025 07:44:27
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات توافرت لقوى الأمن عن شخص داخل "فان"... بعد توقيفه هذا ما تبيّن
Lebanon 24
معلومات توافرت لقوى الأمن عن شخص داخل "فان"... بعد توقيفه هذا ما تبيّن
11:37 | 2025-08-12
12/08/2025 11:37:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إطلاق نار في مطار بيروت.. إليكم ما حصل
Lebanon 24
إطلاق نار في مطار بيروت.. إليكم ما حصل
20:33 | 2025-08-12
12/08/2025 08:33:11
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
20:59 | 2025-08-12
تنياهو يخاطب الإيرانيين: "ثوروا على الطغيان"
20:56 | 2025-08-12
تأجيل اجتماع أميركي-إسرائيلي-سوري حول الممر الإنساني للسويداء
20:52 | 2025-08-12
توقيف 3 أشخاص في لاهاي بشبهة الاعتداء على السفارة الإسرائيلية
20:46 | 2025-08-12
أمهات رهائن إسرائيليين يحذّرن: هجوم غزة قد يقتل أبناءنا
20:43 | 2025-08-12
من جنود احتياط إسرائيليين إلى نتنياهو وهيئة الأركان... عريضة تطالب بوقف الحرب
20:36 | 2025-08-12
زيلينسكي: قمة بوتين وترامب "انتصار شخصي" للكرملين وكييف ترفض أي انسحاب من الشرق
فيديو
بالفيديو.. الحرارة تحرم اللبنانيين من الكهرباء
Lebanon 24
بالفيديو.. الحرارة تحرم اللبنانيين من الكهرباء
20:51 | 2025-08-12
13/08/2025 00:45:49
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: من بائعة إلى زوجة أشهر رياضي.. من هي جورجينا رودريغز؟
Lebanon 24
بالفيديو: من بائعة إلى زوجة أشهر رياضي.. من هي جورجينا رودريغز؟
18:28 | 2025-08-12
13/08/2025 00:45:49
Lebanon 24
Lebanon 24
لا يحمل جواز السفر السوري.. عبد المنعم عمايري يكشف سراً عنه لا يعرفه كثيرون (فيديو)
Lebanon 24
لا يحمل جواز السفر السوري.. عبد المنعم عمايري يكشف سراً عنه لا يعرفه كثيرون (فيديو)
06:22 | 2025-08-12
13/08/2025 00:45:49
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24