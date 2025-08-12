Advertisement

عربي-دولي

كايا كالاس: بوتين "غير جاد" في السلام مع أوكرانيا ولا معنى لقمة ألاسكا!

Lebanon 24
12-08-2025 | 19:31
قالت نائبة رئيس المفوضية الأوروبية، كايا كالاس، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلهو بلقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب في قمة ألاسكا، ويريد فقط صورة مع أقوى رجل في العالم وتأجيل العقوبات المفروضة على موسكو. وأضافت في مقابلة مع صحيفة ذا ناشيونال أن بوتين غير جاد بشأن السلام مع أوكرانيا، وأن استمرار روسيا في الظهور كمفاوض قد يعيق فرض عقوبات جديدة من قبل البيت الأبيض.
وشددت كالاس على ضرورة مشاركة أوكرانيا في أي اتفاق سلام، مؤكدة أن الحرب تجري على أراضيها الأوروبية، وأن الأوروبيين يطالبون بوقف إطلاق نار غير مشروط قبل التوصل لأي اتفاق.

وعن الأوضاع في غزة، وصفت كالاس الوضع بـ"الخطير للغاية" وانتقدت قرار مجلس الأمن الإسرائيلي بتوسيع العمليات العسكرية، كما أدانت مقتل الصحفيين. وأكدت أن الاتحاد الأوروبي يدعم حل الدولتين ويضغط على إسرائيل للسماح بدخول المساعدات الإنسانية، معتبرة أن الوضع الإنساني في غزة لا يطاق.
