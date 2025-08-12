Advertisement

عربي-دولي

4 عمليات عسكرية للحوثيين.. إليكم هذا البيان

Lebanon 24
12-08-2025 | 15:46
أعلنت جماعة أنصار الله في اليمن (الحوثيون)، في بيان مساء الثلاثاء، تنفيذ 4 عمليات عسكرية بواسطة 6 مسيرات استهدفت حيفا وأم الرشراش والنقب وبئر السبع.
