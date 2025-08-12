30
o
بيروت
31
o
طرابلس
30
o
صور
33
o
جبيل
30
o
صيدا
33
o
جونية
28
o
النبطية
29
o
زحلة
28
o
بعلبك
19
o
بشري
31
o
بيت الدين
30
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
4 عمليات عسكرية للحوثيين.. إليكم هذا البيان
Lebanon 24
12-08-2025
|
15:46
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت جماعة
أنصار الله في اليمن
(الحوثيون)، في بيان مساء الثلاثاء، تنفيذ 4 عمليات عسكرية بواسطة 6
مسيرات
استهدفت حيفا وأم الرشراش والنقب وبئر السبع.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الحوثيون: نفذنا 3 عمليات عسكرية ضد إسرائيل
Lebanon 24
الحوثيون: نفذنا 3 عمليات عسكرية ضد إسرائيل
13/08/2025 00:48:39
13/08/2025 00:48:39
Lebanon 24
Lebanon 24
المتحدث العسكري باسم الحوثيين: نفذت القوة الصاروخية عملية عسكرية على أهداف حساسة للعدو في يافا المحتلة
Lebanon 24
المتحدث العسكري باسم الحوثيين: نفذت القوة الصاروخية عملية عسكرية على أهداف حساسة للعدو في يافا المحتلة
13/08/2025 00:48:39
13/08/2025 00:48:39
Lebanon 24
Lebanon 24
للطلاب الراغبين بالدراسة في بريطانيا.. إليكم هذا البيان
Lebanon 24
للطلاب الراغبين بالدراسة في بريطانيا.. إليكم هذا البيان
13/08/2025 00:48:39
13/08/2025 00:48:39
Lebanon 24
Lebanon 24
إليكم هذا البيان من الدفاع المدني!
Lebanon 24
إليكم هذا البيان من الدفاع المدني!
13/08/2025 00:48:39
13/08/2025 00:48:39
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
تنياهو يخاطب الإيرانيين: "ثوروا على الطغيان"
Lebanon 24
تنياهو يخاطب الإيرانيين: "ثوروا على الطغيان"
16:59 | 2025-08-12
12/08/2025 04:59:40
Lebanon 24
Lebanon 24
تأجيل اجتماع أميركي-إسرائيلي-سوري حول الممر الإنساني للسويداء
Lebanon 24
تأجيل اجتماع أميركي-إسرائيلي-سوري حول الممر الإنساني للسويداء
16:56 | 2025-08-12
12/08/2025 04:56:21
Lebanon 24
Lebanon 24
توقيف 3 أشخاص في لاهاي بشبهة الاعتداء على السفارة الإسرائيلية
Lebanon 24
توقيف 3 أشخاص في لاهاي بشبهة الاعتداء على السفارة الإسرائيلية
16:52 | 2025-08-12
12/08/2025 04:52:11
Lebanon 24
Lebanon 24
أمهات رهائن إسرائيليين يحذّرن: هجوم غزة قد يقتل أبناءنا
Lebanon 24
أمهات رهائن إسرائيليين يحذّرن: هجوم غزة قد يقتل أبناءنا
16:46 | 2025-08-12
12/08/2025 04:46:00
Lebanon 24
Lebanon 24
من جنود احتياط إسرائيليين إلى نتنياهو وهيئة الأركان... عريضة تطالب بوقف الحرب
Lebanon 24
من جنود احتياط إسرائيليين إلى نتنياهو وهيئة الأركان... عريضة تطالب بوقف الحرب
16:43 | 2025-08-12
12/08/2025 04:43:10
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
موجة الحر مستمرة حتى السبت ولكن لا تفرحوا كثيراً.. استعدوا لموجة جديدة في هذا الموعد
Lebanon 24
موجة الحر مستمرة حتى السبت ولكن لا تفرحوا كثيراً.. استعدوا لموجة جديدة في هذا الموعد
00:40 | 2025-08-12
12/08/2025 12:40:24
Lebanon 24
Lebanon 24
فضيحة غذائيّة... إقفال محل لبيع الدجاج بالشمع الأحمر
Lebanon 24
فضيحة غذائيّة... إقفال محل لبيع الدجاج بالشمع الأحمر
08:27 | 2025-08-12
12/08/2025 08:27:25
Lebanon 24
Lebanon 24
اعتباراً من مساء اليوم.. تغييرات ملحوظة في الطقس وهذه التفاصيل
Lebanon 24
اعتباراً من مساء اليوم.. تغييرات ملحوظة في الطقس وهذه التفاصيل
03:44 | 2025-08-12
12/08/2025 03:44:27
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات توافرت لقوى الأمن عن شخص داخل "فان"... بعد توقيفه هذا ما تبيّن
Lebanon 24
معلومات توافرت لقوى الأمن عن شخص داخل "فان"... بعد توقيفه هذا ما تبيّن
07:37 | 2025-08-12
12/08/2025 07:37:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إطلاق نار في مطار بيروت.. إليكم ما حصل
Lebanon 24
إطلاق نار في مطار بيروت.. إليكم ما حصل
16:33 | 2025-08-12
12/08/2025 04:33:11
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:59 | 2025-08-12
تنياهو يخاطب الإيرانيين: "ثوروا على الطغيان"
16:56 | 2025-08-12
تأجيل اجتماع أميركي-إسرائيلي-سوري حول الممر الإنساني للسويداء
16:52 | 2025-08-12
توقيف 3 أشخاص في لاهاي بشبهة الاعتداء على السفارة الإسرائيلية
16:46 | 2025-08-12
أمهات رهائن إسرائيليين يحذّرن: هجوم غزة قد يقتل أبناءنا
16:43 | 2025-08-12
من جنود احتياط إسرائيليين إلى نتنياهو وهيئة الأركان... عريضة تطالب بوقف الحرب
16:36 | 2025-08-12
زيلينسكي: قمة بوتين وترامب "انتصار شخصي" للكرملين وكييف ترفض أي انسحاب من الشرق
فيديو
بالفيديو.. الحرارة تحرم اللبنانيين من الكهرباء
Lebanon 24
بالفيديو.. الحرارة تحرم اللبنانيين من الكهرباء
16:51 | 2025-08-12
13/08/2025 00:48:39
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: من بائعة إلى زوجة أشهر رياضي.. من هي جورجينا رودريغز؟
Lebanon 24
بالفيديو: من بائعة إلى زوجة أشهر رياضي.. من هي جورجينا رودريغز؟
14:28 | 2025-08-12
13/08/2025 00:48:39
Lebanon 24
Lebanon 24
لا يحمل جواز السفر السوري.. عبد المنعم عمايري يكشف سراً عنه لا يعرفه كثيرون (فيديو)
Lebanon 24
لا يحمل جواز السفر السوري.. عبد المنعم عمايري يكشف سراً عنه لا يعرفه كثيرون (فيديو)
02:22 | 2025-08-12
13/08/2025 00:48:39
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24