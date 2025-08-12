خلاف حاد بين وزير دفاع إسرائيل ورئيس الأركان يخرج إلى العلن... إليكم التفاصيل

وبّخ ، اليوم الثلاثاء، بسبب إجراء تعيينات عسكرية دون الحصول على موافقته، في ظل تصاعد التوترات بين الجيش والسلطة التنفيذية قبيل التوسع المخطط في الحرب على غزة.

وفي بيان، أشارت إلى إن المداولات التي أجراها رئيس أركان الجيش بشأن التعيينات العسكرية "تمت.. دون تنسيق أو اتفاق مسبق" مع الوزير .





وأضاف البيان أن هذا يعد "انتهاكاً للإجراءات المتعارف عليها"، ولذلك فإن كاتس "لا يعتزم مناقشة أي من التعيينات أو الأسماء التي تم نشرها أو الموافقة عليها".





وردّ في بيان صادر عن الجيش بأنه "السلطة الوحيدة المخولة بتعيين الضباط من رتبة عقيد فما فوق".

وأضاف البيان: " يتخذ قرارات التعيين - وبعدها يُعرض التعيين على الوزير للموافقة".