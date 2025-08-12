Advertisement

خلاف حاد بين وزير دفاع إسرائيل ورئيس الأركان يخرج إلى العلن... إليكم التفاصيل

12-08-2025 | 15:54
Doc-P-1403978-638906368158871810.png
Doc-P-1403978-638906368158871810.png photos 0
وبّخ وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الثلاثاء، رئيس أركان الجيش إيال زامير بسبب إجراء تعيينات عسكرية دون الحصول على موافقته، في ظل تصاعد التوترات بين الجيش والسلطة التنفيذية قبيل التوسع المخطط في الحرب على غزة.
وفي بيان، أشارت وزارة الدفاع إلى  إن المداولات التي أجراها رئيس أركان الجيش بشأن التعيينات العسكرية "تمت.. دون تنسيق أو اتفاق مسبق" مع الوزير كاتس.


وأضاف البيان أن هذا يعد "انتهاكاً للإجراءات المتعارف عليها"، ولذلك فإن كاتس "لا يعتزم مناقشة أي من التعيينات أو الأسماء التي تم نشرها أو الموافقة عليها".


وردّ زامير في بيان صادر عن الجيش بأنه "السلطة الوحيدة المخولة بتعيين الضباط من رتبة عقيد فما فوق".
 
 
وأضاف البيان: "رئيس الأركان يتخذ قرارات التعيين - وبعدها يُعرض التعيين على الوزير للموافقة".
صندوق استخباراتي بريطاني سري يخرج إلى العلن
وزير الدفاع الإسرائيلي: على رئيس الأركان "تنفيذ" قرارات الحكومة بشأن غزة
إذاعة الجيش الإسرائيلي: سيجتمع نتنياهو ووزير الدفاع ورئيس الأركان بشكل عاجل لبحث التطورات في سوريا
التلفزيون الإيراني: رئيس هيئة الأركان العامة تفقد الليلة الماضية أحد مراكز الدفاع الجوي في طهران
