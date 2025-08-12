Advertisement

الأمم المتحدة من هايتي: الاستجابة لا ترقى لحجم الكارثة

Lebanon 24
12-08-2025 | 16:29
حذّرت منسقة الشؤون الإنسانية التابعة للأمم المتحدة في هايتي، أولريكا ريتشاردسون، من أن خطة الاستجابة الإنسانية للبلاد لعام 2025 سجلت أدنى مستوى تمويل بين جميع الخطط الإنسانية في العالم، إذ لم تتجاوز نسبة التمويل 9.2% من أصل أكثر من 900 مليون دولار تحتاجها.
وأوضحت ريتشاردسون، في إفادة إعلامية، أن معظم المساهمات كان من المفترض أن تأتي من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، لكن ضعف الاستجابة الدولية لا يتناسب مع خطورة الوضع الميداني، حيث تعصف البلاد بأزمة غير مسبوقة.

وبيّنت بيانات التتبع المالي للأمم المتحدة أن هذا التراجع في التمويل يأتي مقارنة ببرامج إنسانية أخرى، مثل أوكرانيا التي حصلت على 38% من احتياجاتها، والأراضي الفلسطينية التي تلقت 22% من المبلغ المطلوب.

وتشهد هايتي أوضاعًا مأساوية، إذ أدى العنف المسلح إلى مقتل أكثر من 3100 شخص هذا العام، وأجبر نحو 1.3 مليون على النزوح، فيما يواجه أكثر من نصف السكان انعدام الأمن الغذائي، ويقترب أكثر من 8 آلاف شخص في المخيمات المؤقتة من مستويات جوع تصل لحد المجاعة.
 
(رويترز)
