الأمم المتحدة من هايتي: الاستجابة لا ترقى لحجم الكارثة

حذّرت منسقة التابعة للأمم المتحدة في هايتي، أولريكا ، من أن خطة الاستجابة الإنسانية للبلاد لعام 2025 سجلت أدنى مستوى تمويل بين جميع الخطط الإنسانية في العالم، إذ لم تتجاوز نسبة التمويل 9.2% من أصل أكثر من 900 مليون دولار تحتاجها.وأوضحت ريتشاردسون، في إفادة إعلامية، أن معظم المساهمات كان من المفترض أن تأتي من ، لكن ضعف الاستجابة الدولية لا يتناسب مع خطورة الوضع الميداني، حيث تعصف البلاد بأزمة غير مسبوقة.وبيّنت بيانات التتبع المالي للأمم المتحدة أن هذا التراجع في التمويل يأتي مقارنة ببرامج إنسانية أخرى، مثل التي حصلت على 38% من احتياجاتها، والأراضي التي تلقت 22% من المبلغ المطلوب.وتشهد هايتي أوضاعًا مأساوية، إذ أدى إلى مقتل أكثر من 3100 شخص هذا العام، وأجبر نحو 1.3 مليون على النزوح، فيما يواجه أكثر من نصف السكان انعدام الأمن الغذائي، ويقترب أكثر من 8 آلاف شخص في المخيمات المؤقتة من مستويات جوع تصل لحد المجاعة.