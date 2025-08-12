Advertisement

توقيف 3 أشخاص في لاهاي بشبهة الاعتداء على السفارة الإسرائيلية

Lebanon 24
12-08-2025 | 16:52
Doc-P-1403998-638906397351684656.png
Doc-P-1403998-638906397351684656.png photos 0
اعتقلت شرطة مدينة لاهاي، فجر اليوم الثلاثاء، ثلاثة أشخاص بشبهة تنفيذ أعمال تخريبية استهدفت السفارة الإسرائيلية، بعدما قاموا برش مبناها بالطلاء الأحمر.
وذكرت الشرطة أنّ الحادثة وقعت قرابة الساعة الثالثة والنصف صباحاً، مؤكدة توقيف المشتبه فيهم وإخضاعهم للتحقيق.

وأشارت الشرطة إلى أن المشتبه بهم هم رجل يبلغ من العمر 29 عاما من لايدن، وامرأة تبلغ من العمر 30 عاما من روتردام، وشخص آخر لم تُكشف هويته بعد.

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية إن ثلاثة أشخاص وصلوا صباح اليوم الثلاثاء إلى السفارة الإسرائيلية في لاهاي، وقاموا بسكب الطلاء على مدخل مبنى السفارة وحطموا الباب الأمامي.
