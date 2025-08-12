تأجيل اجتماع أميركي-إسرائيلي-سوري حول الممر الإنساني للسويداء

Advertisement

أفاد موقع "أكسيوس"، الثلاثاء، نقلا عن مصادر، بتأجيل الاجتماع الذي كان مقررا يوم الأربعاء بين المبعوث الأميركي إلى توم باراك، ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، ووزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، إلى الأسبوع المقبل.ووفق المصادر، فإن التأجيل جاء بسبب الحاجة لمزيد من الوقت لإنهاء الاستعدادات، وتنقيح جدول الأعمال للاجتماع بين باراك وديرمر والشيباني.وكان "إكسيوس" قد نقل عن مسؤول أميركي ومسؤولين إسرائيليين في وقت سابق أن الأميركي تسعى للتوسط في اتفاق لإنشاء ممر إنساني بين ومدينة السويداء في جنوب سوريا، بهدف إيصال المساعدات إلى المجتمع الدرزي هناك.يأتي ذلك بعدما قصفت إسرائيل سوريا الشهر الماضي وسط اشتباكات عنيفة في السويداء، مدعية أنها تتحرك دفاعا عن السكان الدروز تضامنا مع الأقلية الدرزية .ويرى المسؤولون أن الاتفاق المحتمل حول الممر الإنساني قد يسهم في تحسين العلاقات بين الحكومتين والإسرائيلية، وربما يعيد الزخم إلى الجهود الأميركية نحو تطبيع محتمل للعلاقات في .كما يمكن لهذا الممر أن يحسن الأوضاع في السويداء، التي لا تزال متقلبة رغم وقف إطلاق النار، إذ حذرت هذا الأسبوع من تدهور الوضع وصعوبة إيصال المساعدات المنقذة للحياة بسبب الحواجز الأمنية وانعدام الاستقرار.