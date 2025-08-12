تأجيل اجتماع أميركي-إسرائيلي-سوري حول الممر الإنساني للسويداء

أفاد موقع "أكسيوس"، الثلاثاء، نقلا عن مصادر، بتأجيل الاجتماع الذي كان مقررا يوم الأربعاء بين المبعوث الأميركي إلى سوريا
توم باراك، ووزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي
رون ديرمر، ووزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، إلى الأسبوع المقبل.
ووفق المصادر، فإن التأجيل جاء بسبب الحاجة لمزيد من الوقت لإنهاء الاستعدادات، وتنقيح جدول الأعمال للاجتماع بين باراك وديرمر والشيباني.
وكان "إكسيوس" قد نقل عن مسؤول أميركي ومسؤولين إسرائيليين في وقت سابق أن إدارة الرئيس
الأميركي دونالد ترامب
تسعى للتوسط في اتفاق لإنشاء ممر إنساني بين إسرائيل
ومدينة السويداء في جنوب سوريا، بهدف إيصال المساعدات إلى المجتمع الدرزي هناك.
يأتي ذلك بعدما قصفت إسرائيل سوريا الشهر الماضي وسط اشتباكات عنيفة في السويداء، مدعية أنها تتحرك دفاعا عن السكان الدروز تضامنا مع الأقلية الدرزية في إسرائيل
.
ويرى المسؤولون أن الاتفاق المحتمل حول الممر الإنساني قد يسهم في تحسين العلاقات بين الحكومتين السورية
والإسرائيلية، وربما يعيد الزخم إلى الجهود الأميركية نحو تطبيع محتمل للعلاقات في المستقبل
.
كما يمكن لهذا الممر أن يحسن الأوضاع في السويداء، التي لا تزال متقلبة رغم وقف إطلاق النار، إذ حذرت الأمم المتحدة
هذا الأسبوع من تدهور الوضع وصعوبة إيصال المساعدات المنقذة للحياة بسبب الحواجز الأمنية وانعدام الاستقرار.