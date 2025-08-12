بوتين تبادل مع كيم تفاصيل عن لقائه المرتقب مع ترامب

Advertisement

خلال مكالمة هاتفية جرت الثلاثاء، أكّد وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون عزمهما على تعزيز التعاون بين بلديهما، وفق ما أعلنت بيونغ يانغ.وأفادت الكورية الشمالية الرسمية، الأربعاء، أنّ الزعيمين أشادا باتفاقية الشراكة الاستراتيجية الموقّعة عام 2024، والتي تشمل مختلف المجالات، من بينها معاهدة الدفاع المشترك، مجددَين استعدادهما لتطوير التعاون مستقبلاً.وتأتي هذه المكالمة قبيل بضعة أيام من القمة المقررة الجمعة في ألاسكا بين ونظيره الأميركي للبحث في سبل وقف الحرب في .وفي أكّد الكرملين في بيان أن بوتين "تبادل مع كيم جونغ أون معلومات في سياق المحادثات المرتقبة" بينه وبين .