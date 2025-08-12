35
عربي-دولي
بوتين تبادل مع كيم تفاصيل عن لقائه المرتقب مع ترامب
Lebanon 24
12-08-2025
|
23:11
A-
A+
photos
0
A+
A-
خلال مكالمة هاتفية جرت الثلاثاء، أكّد
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون عزمهما على تعزيز التعاون بين بلديهما، وفق ما أعلنت بيونغ يانغ.
وأفادت
وكالة الأنباء
الكورية الشمالية الرسمية، الأربعاء، أنّ الزعيمين أشادا باتفاقية الشراكة الاستراتيجية الموقّعة عام 2024، والتي تشمل مختلف المجالات، من بينها معاهدة الدفاع المشترك، مجددَين استعدادهما لتطوير التعاون مستقبلاً.
وتأتي هذه المكالمة قبيل بضعة أيام من القمة المقررة الجمعة في ألاسكا بين
بوتين
ونظيره الأميركي
دونالد ترامب
للبحث في سبل وقف الحرب في
أوكرانيا
.
وفي
موسكو
أكّد الكرملين في بيان أن بوتين "تبادل مع كيم جونغ أون معلومات في سياق المحادثات المرتقبة" بينه وبين
ترامب
.
تابع
