لبحث وقف الحرب في غزة.. وفد من حماس وصل إلى القاهرة

Advertisement

أعلنت " " مساء أمس الثلاثاء ان وفد قيادة الحركة برئاسة خليل الحية وصل إلى القاهرة، لإجراء محادثات مع المسؤولين المصريين بشأن وقف الحرب في غزة.ولفتت حماس في بيان إلى أن الوفد "بدأ محادثات تمهيدية للقاءات التي سوف تبدأ الأربعاء ستركز حول سبل وقف الحرب على القطاع وإدخال المساعدات وإنهاء معاناة شعبنا في غزة، والعلاقات الداخلية للوصول إلى توافقات وطنية حول مجمل السياسية، والعلاقات الثنائية مع الأشقاء في مصر وسبل تطويرها".وأشاد البيان "بالجهود التي تبذلها مصر في مجمل القضايا السابقة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي"، مشددا على أن "العلاقات مع مصر ثابتة وقوية، والعمل المشترك لم يتوقف في مختلف القضايا".وكان المصري بدر عبد العاطي، قد قال في وقت سابق أمس الثلاثاء، إن إدارة ستتولاها "15 شخصية فلسطينية من التكنوقراط تحت إشراف السلطة الفلسطينية" لفترة مؤقتة مدتها ستة أشهر، مع التأكيد على "الوحدة العضوية بين غزة والضفة الغربية".وجاء تصريح عبد العاطي ردا على سؤال لمراسل " عربية" بشأن الأسماء المرشحة لتولي إدارة قطاع غزة، حيث أوضح أن التفاهمات القائمة تنص على صيغة انتقالية مؤقتة ضمن إطار السلطة الفلسطينية.وأضاف وزير الخارجية المصري أن القاهرة تعمل مع قطر والولايات المتحدة لإحياء هدنة الستين يوما في غزة في إطار جهود جديدة لإنهاء الحرب بين وحماس.(سكاي نيوز)