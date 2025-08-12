Advertisement

عربي-دولي

لبحث وقف الحرب في غزة.. وفد من حماس وصل إلى القاهرة

Lebanon 24
12-08-2025 | 23:16
أعلنت "حماس" مساء أمس الثلاثاء ان وفد قيادة الحركة برئاسة خليل الحية وصل إلى القاهرة، لإجراء محادثات مع المسؤولين المصريين بشأن وقف الحرب في غزة.
ولفتت حماس في بيان إلى أن الوفد "بدأ محادثات تمهيدية للقاءات التي سوف تبدأ الأربعاء ستركز حول سبل وقف الحرب على القطاع وإدخال المساعدات وإنهاء معاناة شعبنا في غزة، والعلاقات الفلسطينية الداخلية للوصول إلى توافقات وطنية حول مجمل القضايا السياسية، والعلاقات الثنائية مع الأشقاء في مصر وسبل تطويرها".

وأشاد البيان "بالجهود التي تبذلها مصر في مجمل القضايا السابقة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي"، مشددا على أن "العلاقات مع مصر ثابتة وقوية، والعمل المشترك لم يتوقف في مختلف القضايا".

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، قد قال في وقت سابق أمس الثلاثاء، إن إدارة قطاع غزة ستتولاها "15 شخصية فلسطينية من التكنوقراط تحت إشراف السلطة الفلسطينية" لفترة مؤقتة مدتها ستة أشهر، مع التأكيد على "الوحدة العضوية بين غزة والضفة الغربية".

وجاء تصريح عبد العاطي ردا على سؤال لمراسل "سكاي نيوز عربية" بشأن الأسماء المرشحة لتولي إدارة قطاع غزة، حيث أوضح أن التفاهمات القائمة تنص على صيغة انتقالية مؤقتة ضمن إطار السلطة الفلسطينية.

وأضاف وزير الخارجية المصري أن القاهرة تعمل مع قطر والولايات المتحدة لإحياء هدنة الستين يوما في غزة في إطار جهود جديدة لإنهاء الحرب بين إسرائيل وحماس.(سكاي نيوز)
