عربي-دولي

مشروع إسرائيلي لتوطين نازحي غزة في جنوب السودان... إليكم التفاصيل

Lebanon 24
12-08-2025 | 23:23
ذكر موقع "واينت" الإسرائيلي أن تل أبيب تجري محادثات مع خمس دول، بينها جنوب السودان، بهدف استيعاب نازحين من غزة على أراضي تلك الدول.

وبحسب الموقع، زار وزير خارجية جنوب السودان ونائبه إسرائيل الأسبوع الماضي، في وقت تكثّف فيه الجهود لنقل نازحين إلى إندونيسيا، ليبيا، إثيوبيا، ودولة أفريقية أخرى لم يُكشف عنها.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن ستة مصادر مطلعة على هذه المحادثات، أن مدى التقدم المحقق في هذه الاتصالات لا يزال غير واضح حتى الآن. 

وأشارت المصادر إلى أنه في حال تطبيقها، ستؤدي الخطط إلى نقل سكان من منطقة مزقتها الحرب وتعاني من شحّ الغذاء إلى دولة تعاني من الوضع نفسه، مما يثير مخاوف بشأن حقوق الإنسان.


بالنسبة لجنوب السودان نفسه، قد يسهم هذا الاتفاق في تعزيز علاقاته مع إسرائيل، كما يمثل وسيلة محتملة لتحسين العلاقات مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي طرح فكرة إعادة توطين سكان غزة في شباط ، لكنه بدا وكأنه يتراجع عنها في الأشهر الأخيرة، وفق ما نقل "واينت" عن "أسوشيتد برس".


ونقلت الوكالة عن مصادر قولها إن وفدا إسرائيليا يعتزم زيارة جنوب السودان لبحث إمكانية إنشاء مخيمات للفلسطينيين على أراضيها، لكن لم يحدد موعد الزيارة بعد.


وأضافت المصادر أن إسرائيل ستمول على الأرجح بناء هذه المخيمات المؤقتة.


وأفادت الوكالة، نقلا عن مسؤولين إسرائيليين وأميركيين، أن الولايات المتحدة وإسرائيل تواصلتا مع مسؤولين كبار في حكومات السودان والصومال وأرض الصومال - التي تعاني هي الأخرى من الحرب والمجاعة - "لمناقشة توطين سكان غزة" في أراضيها.

