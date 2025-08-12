Advertisement

عربي-دولي

بحق جماعة "الإخوان"... هذا ما تعتزم الولايات المتحدة إجراؤه

Lebanon 24
12-08-2025 | 23:25
أكّد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو في مقابلة، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة "في طور" تصنيف جماعة "الإخوان" كمنظمة إرهابية، لافتا إلى أن ذلك "قيد الإعداد".
وفي مقابلة مع برنامج Sid and Friends in the Morning، أشار روبيو إلى أن عملية التصنيف "طويلة ومعقدة، لكن العمل جارٍ".


واعتبر أنه "من الواضح أن هناك فروعا مختلفة لجماعة الإخوان، لذا يجب تحديد كل فرع منها".


وأوضح: "نحن نراجع باستمرار الجماعات لتصنيفها على حقيقتها: داعمين للإرهابيين، ربما إرهابيين أنفسهم، أيا كان الأمر. لم نفعل ذلك منذ فترة طويلة، لذا لدينا الكثير لنعوضه".


ووفق روبيو فإن العملية "تشمل مراجعة دقيقة لكل فرع من فروع الجماعة على حدة، مع توثيق الأدلة لضمان صمود القرار أمام الطعون القضائية".


واعتبر روبيو أن جماعة "الإخوان" تثير "قلقا بالغا".
من نحن
