بحق جماعة "الإخوان"... هذا ما تعتزم الولايات المتحدة إجراؤه

Advertisement

وفي مقابلة مع برنامج Sid and Friends in the Morning، أشار إلى أن عملية التصنيف "طويلة ومعقدة، لكن العمل جارٍ".واعتبر أنه "من الواضح أن هناك فروعا مختلفة لجماعة الإخوان، لذا يجب تحديد كل فرع منها".وأوضح: "نحن نراجع باستمرار الجماعات لتصنيفها على حقيقتها: داعمين للإرهابيين، ربما إرهابيين أنفسهم، أيا كان الأمر. لم نفعل ذلك طويلة، لذا لدينا الكثير لنعوضه".ووفق روبيو فإن العملية "تشمل مراجعة دقيقة لكل فرع من فروع الجماعة على حدة، مع توثيق الأدلة لضمان صمود القرار أمام القضائية".واعتبر روبيو أن جماعة "الإخوان" تثير "قلقا بالغا".