Advertisement

صحة

وفاة شخصين وعدد كبير من الإصابات... داء خطير جدًا يتفشّى في فرنسا

Lebanon 24
12-08-2025 | 23:31
A-
A+
Doc-P-1404047-638906639694202759.jpg
Doc-P-1404047-638906639694202759.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت وزارة الزراعة الفرنسية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 21 إصابة بداء الليستريات في البلاد، بينها حالتا وفاة، إحداهما لشخص كان يعاني من مشكلات صحية مسبقة.
Advertisement
 

وأشارت الوزارة إلى أن هذه الحالات قد تكون مرتبطة باستهلاك جبن طري تنتجه شركة فرنسية، موضحة أن السلطات سحبت بالفعل عدداً من منتجات الجبن التابعة لهذه الشركة من الأسواق.


ودعت الوزارة بشكل خاص النساء الحوامل وكبار السن والأشخاص ذوي المناعة الضعيفة إلى ضرورة الانتباه لأعراض مثل الحمى والصداع وآلام العضلات، مؤكدة أن داء الليستريات قد يتخذ مسارا خطيرا، وأن فترة الحضانة قد تمتد حتى ثمانية أسابيع.


ويُعد داء الليستريات مرضا معديا تسببه بكتيريا الليستيريا، التي توجد عادة في الطبيعة.


وفي الأشخاص ذوي المناعة السليمة، نادرا ما يؤدي المرض إلى الإصابة، وإن حدث فإنه يظهر في صورة أعراض شبيهة بالإنفلونزا أو قيء أو إسهال وغالبا ما تمر العدوى دون ملاحظة.
مواضيع ذات صلة
وفاة شخصين في فرنسا بسبب أمراض مرتبطة بموجهة الحر
lebanon 24
13/08/2025 13:31:19 Lebanon 24 Lebanon 24
ينتقل بشكل مشابه لكورونا.. فيروس خطير يتفشى ألمانيا
lebanon 24
13/08/2025 13:31:19 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل اعلام اسرائيلية: حدث أمني خطير في قطاع غزة ومروحيات عسكرية تنقل عددا من المصابين
lebanon 24
13/08/2025 13:31:19 Lebanon 24 Lebanon 24
مستشفى الرنتيسي للأطفال بغزة: التكدس السكاني الخطير يزيد من احتمالية تفشي الأمراض المعدية مثل التهاب السحايا
lebanon 24
13/08/2025 13:31:19 Lebanon 24 Lebanon 24

عربي-دولي

صحة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
06:04 | 2025-08-13
06:00 | 2025-08-13
05:50 | 2025-08-13
05:46 | 2025-08-13
05:43 | 2025-08-13
05:36 | 2025-08-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24