وفاة شخصين وعدد كبير من الإصابات... داء خطير جدًا يتفشّى في فرنسا

أعلنت ، اليوم الثلاثاء، تسجيل 21 إصابة بداء الليستريات في البلاد، بينها حالتا وفاة، إحداهما لشخص كان يعاني من مشكلات صحية مسبقة.وأشارت الوزارة إلى أن هذه الحالات قد تكون مرتبطة باستهلاك جبن طري تنتجه شركة فرنسية، موضحة أن السلطات سحبت بالفعل عدداً من منتجات الجبن التابعة لهذه الشركة من الأسواق.ودعت الوزارة بشكل خاص النساء الحوامل وكبار السن والأشخاص ذوي المناعة الضعيفة إلى ضرورة الانتباه لأعراض مثل الحمى والصداع وآلام العضلات، مؤكدة أن قد يتخذ مسارا خطيرا، وأن فترة الحضانة قد تمتد حتى ثمانية أسابيع.ويُعد داء الليستريات مرضا معديا تسببه بكتيريا الليستيريا، التي توجد عادة في الطبيعة.وفي الأشخاص ذوي المناعة السليمة، نادرا ما يؤدي المرض إلى الإصابة، وإن حدث فإنه يظهر في صورة أعراض شبيهة بالإنفلونزا أو قيء أو إسهال وغالبا ما تمر العدوى دون ملاحظة.