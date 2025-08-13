مفاوضات القاهرة تنطلق اليوم... حماس تكشف محاور النقاشات

Advertisement

كشفت حركة عن تفاصيل مفاوضاتها التي تنطلق في القاهرة اليوم الأربعاء، مؤكدة أن النقاشات ستركز على وقف الحرب، إدخال المساعدات، وتحقيق التوافق الوطني.وفي بيان صادر ، أعلنت الحركة أن وفدها برئاسة خليل الحية وصل إلى القاهرة لإجراء محادثات مع المسؤولين المصريين حول آخر التطورات في "حرب الإبادة" بغزة، إضافة إلى الأوضاع في والقدس والأقصى.وذكر طاهر النونو، القيادي في الحركة المتواجد في القاهرة حاليا، أن الوفد بدأ محادثات تمهيدية للقاءات التي سوف تبدأ اليوم الأربعاء، حيث ستركز حول سبل وقف الحرب على القطاع وإدخال المساعدات وإنهاء معاناة في غزة، وبحث العلاقات الداخلية للوصول إلى توافقات وطنية حول مجمل السياسية، وكذلك العلاقات الثنائية مع مصر وسبل تطويرها.وأشاد النونو بالجهود التي تبذلها مصر في مجمل القضايا السابقة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشدداً على أن العلاقات مع مصر ثابتة وقوية، والعمل المشترك لم يتوقف في مختلف القضايا.جدير بالذكر أنه قبل ساعات، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن مصر قدمت لحركة حماس عرضًا شاملًا يشمل إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لديها، ونزع سلاح الحركة، مقابل وقف إطلاق النار في وإطلاق سراح عدد من الفلسطينيين.