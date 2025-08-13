لإعادة إيران إلى المفاوضات... الترويكا الأوروبية تهدد بإجراءات عقابية جديدة

Advertisement

كشفت صحيفة "فاينانشال تايمز" وألمانيا وبريطانيا أبلغت استعدادها لإعادة فرض على في حال رفضت طهران استئناف المفاوضات مع حول برنامجها .أضاف التقرير، نقلاً عن رسالة اطلعت عليها الصحيفة، أن وزراء خارجية ما يُعرف بمجموعة الترويكا الأوروبية كتبوا إلى الأمم المتحدة مشيرين إلى احتمال "إعادة فرض العقوبات" في حال عدم اتخاذ إيران لأي إجراء.وقال الوزراء في الرسالة "لقد أوضحنا أنه إذا لم تكن إيران مستعدة للتوصل إلى حل دبلوماسي قبل نهاية آب 2025، أو أنها لا تغتنم فرصة التمديد، فإن مجموعة الدول الأوروبية الثلاث مستعدة لتفعيل آلية إعادة فرض العقوبات".يأتي تحذير مجموعة الترويكا الأوروبية بعد محادثات وُصفت بـ"الجادة والصريحة والمفصلة" مع إيران في إسطنبول الشهر الماضي، والتي كانت أول لقاء مباشر منذ الضربات والأميركية على مواقع نووية إيرانية.