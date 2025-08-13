Advertisement

عربي-دولي

السفارة العراقية في واشنطن تؤكد: العراق ليس تابعًا لسياسة أي دولة

Lebanon 24
13-08-2025 | 02:10
أوضحت السفارة العراقية في واشنطن أن العراق يتمتع بسيادة كاملة، ويملك الحق في توقيع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم وفق أحكام الدستور والقوانين الوطنية، بما يخدم مصالحه العليا.
وفي بيان صدر تعليقا على تصريحات المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية،أوضحت السفارة العرقية، أن بغداد ترتبط بعلاقات صداقة وتعاون مع العديد من دول العالم، من بينها الولايات المتحدة ودول الجوار، وتحرص على بناء هذه العلاقات على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.


وشددت على أن العراق "ليس تابعا لسياسة أي دولة"، وأن قراراته تنطلق من إرادته الوطنية المستقلة.


وفي هذا الإطار، أشارت السفارة إلى أن الاتفاقية الأمنية الموقعة مؤخرا مع إيران تأتي ضمن التعاون الثنائي لحفظ الأمن وضبط الحدود المشتركة، بما يسهم في استقرار البلدين وأمن المنطقة.
