السفارة العراقية في واشنطن تؤكد: العراق ليس تابعًا لسياسة أي دولة

أوضحت السفارة في أن يتمتع بسيادة كاملة، ويملك الحق في توقيع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم وفق أحكام والقوانين الوطنية، بما يخدم مصالحه .

وفي بيان صدر تعليقا على تصريحات المتحدثة باسم الأميركية،أوضحت السفارة العرقية، أن بغداد ترتبط بعلاقات صداقة وتعاون مع العديد من دول العالم، من بينها ودول الجوار، وتحرص على بناء هذه العلاقات على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.





وشددت على أن العراق "ليس تابعا لسياسة أي دولة"، وأن قراراته تنطلق من إرادته الوطنية المستقلة.





وفي هذا الإطار، أشارت السفارة إلى أن الاتفاقية الأمنية الموقعة مؤخرا مع تأتي ضمن التعاون لحفظ الأمن وضبط الحدود المشتركة، بما يسهم في استقرار البلدين وأمن المنطقة.