عربي-دولي
تدهور وضع حقوق الإنسان في ألمانيا… تقرير أميركي يكشف
Lebanon 24
13-08-2025
|
03:24
A-
A+
photos
0
A+
A-
نشرت
وزارة الخارجية الأميركية
تقريرًا عن وضع حقوق الإنسان في
ألمانيا
للعام الماضي، أكدت فيه تراجع الحريات، لا سيما قيود حرية التعبير، وتصاعد أعمال العنف المرتبطة بمعاداة السامية والإسلام.
وأوضح التقرير، الذي يُنشر سنويًا لتقييم أوضاع حقوق الإنسان في مختلف دول العالم، أنه اعتمد في استنتاجاته على تقارير عن جرائم ذات دوافع معادية للسامية وأعمال عنف وتهديدات بالعنف.
وأشار التقرير السابق الخاص بألمانيا لعام 2023 في مقدمته إلى عدم حدوث تغييرات جوهرية في وضع حقوق الإنسان. وفي الوقت نفسه، تم تحديد عدد من المشكلات، حيث أشار التقرير آنذاك إلى تقارير عن جرائم عنف ضد أفراد من جماعات عرقية ودينية، من بينهم مسلمون.
كما أشار التقرير إلى معاداة السامية، بالإضافة إلى جرائم عنف أو التهديد بالعنف ضد المثليين.
وكانت
الإدارة الأميركية
الحالية برئاسة
دونالد ترامب
قد انتقدت ألمانيا قبل أشهر، حيث اتهم
نائب الرئيس
الأميركي جيه دي فانس في خطاب ألقاه في مؤتمر ميونخ الدولي للأمن في شباط الماضي الحلفاء
الأوروبيين
بتقييد حرية التعبير وتعريض
الديمقراطية
للخطر، كما انتقد - من بين أمور أخرى - استبعاد حزب "البديل من أجل ألمانيا" وحزب "تحالف سارا فاجنكنشت" الألماني الشعبوي من المؤتمر.
