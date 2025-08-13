Advertisement

عربي-دولي

قتلى وجرحى بين الجنود الكولومبيين إثر هجوم طائرة مسيّرة

Lebanon 24
13-08-2025 | 04:55
A-
A+
Doc-P-1404158-638906831277884799.png
Doc-P-1404158-638906831277884799.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت البحرية الكولومبية أن هجومًا بطائرة مسيرة محملة بالمتفجرات استهدف سفينة عسكرية على نهر قرب الساحل الهادئ للبلاد، ما أسفر عن مقتل ثلاثة جنود وإصابة أربعة آخرين.

وأوضحت البحرية في بيان صحفي أن الهجوم وقع يوم الثلاثاء أثناء قيام القوات بدورية في نهر نايا، في منطقة ريفية قريبة من الميناء الرئيسي لكولومبيا على المحيط الهادئ.
Advertisement

وتم نقل الجنود الأربعة المصابين بواسطة طائرة هليكوبتر إلى مدينة بوينافينتورا لتلقي العلاج الطبي.

وتحمل السلطات المسؤولية عن الهجوم لمجموعة منشقة عن حركة "فارك" يقودها إيفان مورديثكو، وهو قائد ميداني سابق رفض التوقيع على اتفاق السلام المبرم عام 2016.
مواضيع ذات صلة
مقتل 3 أشخاص في هجوم بطائرة مسيّرة على كورسك
lebanon 24
13/08/2025 13:32:42 Lebanon 24 Lebanon 24
قتلى وجرحى في صفوف الجيش الإسرائيلي إثر استهداف مدرعة بغزة
lebanon 24
13/08/2025 13:32:42 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة فارس الإيرانية: مقتل أم وطفلها وجرح شخصين من نفس العائلة جراء هجوم بطائرة مسيرة استهدف سيارة كانوا يستقلونها في محافظة كرمانشاه غربي البلاد
lebanon 24
13/08/2025 13:32:42 Lebanon 24 Lebanon 24
هجوم أوكراني على شاطئ بكورسك الروسية يوقع قتلى وجرحى
lebanon 24
13/08/2025 13:32:42 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
06:04 | 2025-08-13
06:00 | 2025-08-13
05:50 | 2025-08-13
05:46 | 2025-08-13
05:43 | 2025-08-13
05:36 | 2025-08-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24