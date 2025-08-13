قتلى وجرحى بين الجنود الكولومبيين إثر هجوم طائرة مسيّرة

Advertisement

أعلنت البحرية الكولومبية أن هجومًا بطائرة مسيرة محملة بالمتفجرات استهدف سفينة عسكرية على نهر قرب الساحل الهادئ للبلاد، ما أسفر عن مقتل ثلاثة جنود وإصابة أربعة آخرين.وأوضحت البحرية في بيان صحفي أن الهجوم وقع يوم الثلاثاء أثناء قيام القوات بدورية في نهر نايا، في منطقة ريفية قريبة من الميناء لكولومبيا على .وتم نقل الجنود الأربعة المصابين بواسطة طائرة هليكوبتر إلى مدينة بوينافينتورا لتلقي العلاج الطبي.وتحمل السلطات المسؤولية عن الهجوم لمجموعة منشقة عن حركة "فارك" يقودها مورديثكو، وهو قائد ميداني سابق رفض التوقيع على اتفاق السلام المبرم عام 2016.