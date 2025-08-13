34
o
بيروت
36
o
طرابلس
33
o
صور
37
o
جبيل
36
o
صيدا
36
o
جونية
40
o
النبطية
40
o
زحلة
39
o
بعلبك
28
o
بشري
36
o
بيت الدين
35
o
كفردبيان
عربي-دولي
بعد نقله إلى المستشفى... وفاة الكاتب صنع الله إبراهيم عن 88 عاماً
Lebanon 24
13-08-2025
|
05:25
A-
A+
بعدما نُقِلَ إلى المستشفى، تُوفِيَ الكاتب الروائي المصريّ صنع الله إبراهيم عن عمر ناهز 88 عاماً، إثر إصابته بالتهاب رئوي حادّ.
ومن خلال مسيرته الحافلة بالأعمال الروائية، أسهم الراحل في رسم ملامح الأدب العربي في النصف الثاني من القرن العشرين.
وقال
وزير الثقافة
المصري
أحمد فؤاد هنو
، إنّ إبراهيم "ترك إرثًا أدبيًّا وإنسانيًّا خالدًا سيظل حاضرًا في وجدان الثقافة
المصرية
والعربية".
ووصف الراحل بـ"القامة الأدبية الاستثنائية". (ارم نيوز)
