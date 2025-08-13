بعد نقله إلى المستشفى... وفاة الكاتب صنع الله إبراهيم عن 88 عاماً

بعدما نُقِلَ إلى المستشفى، تُوفِيَ الكاتب الروائي المصريّ صنع الله إبراهيم عن عمر ناهز 88 عاماً، إثر إصابته بالتهاب رئوي حادّ.

ومن خلال مسيرته الحافلة بالأعمال الروائية، أسهم الراحل في رسم ملامح الأدب العربي في النصف الثاني من القرن العشرين.

Advertisement



وقال المصري ، إنّ إبراهيم "ترك إرثًا أدبيًّا وإنسانيًّا خالدًا سيظل حاضرًا في وجدان الثقافة والعربية".

ووصف الراحل بـ"القامة الأدبية الاستثنائية". (ارم نيوز)