Advertisement

عربي-دولي

بعد نقله إلى المستشفى... وفاة الكاتب صنع الله إبراهيم عن 88 عاماً

Lebanon 24
13-08-2025 | 05:25
A-
A+
Doc-P-1404168-638906849907006500.png
Doc-P-1404168-638906849907006500.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
بعدما نُقِلَ إلى المستشفى، تُوفِيَ الكاتب الروائي المصريّ صنع الله إبراهيم عن عمر ناهز 88 عاماً، إثر إصابته بالتهاب رئوي حادّ.
 
 
ومن خلال مسيرته الحافلة بالأعمال الروائية، أسهم الراحل في رسم ملامح الأدب العربي في النصف الثاني من القرن العشرين. 
Advertisement

وقال وزير الثقافة المصري أحمد فؤاد هنو، إنّ إبراهيم "ترك إرثًا أدبيًّا وإنسانيًّا خالدًا سيظل حاضرًا في وجدان الثقافة المصرية والعربية".
 
 
ووصف الراحل بـ"القامة الأدبية الاستثنائية". (ارم نيوز)
 
 
 
مواضيع ذات صلة
القضاء الفرنسي يقرر الإفراج عن اللبناني جورج إبراهيم عبدالله بعد اعتقال دام 41 عاماً
lebanon 24
13/08/2025 13:32:49 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد أسبوع من نقله إلى المستشفى... أحمد تُوفِيَ اليوم متأثراً بجروحه
lebanon 24
13/08/2025 13:32:49 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد 20 عاما من المعاناة.. وفاة الأمير النائم
lebanon 24
13/08/2025 13:32:49 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد أيّام من رحيله... الكشف عن سبب وفاة ممثل بارز عن 56 عاماً
lebanon 24
13/08/2025 13:32:49 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
06:04 | 2025-08-13
06:00 | 2025-08-13
05:50 | 2025-08-13
05:46 | 2025-08-13
05:43 | 2025-08-13
05:36 | 2025-08-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24