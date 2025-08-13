Advertisement

عربي-دولي

إسرائيل تقرّ "الخطة المركزية" للهجوم على غزة: مرحلة جديدة من الحرب تقترب

Lebanon 24
13-08-2025 | 05:32
A-
A+
Doc-P-1404171-638906853766569923.png
Doc-P-1404171-638906853766569923.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، أن رئيس هيئة الأركان العامة إيال زامير، صادق على الخطوط العريضة لخطة الهجوم على قطاع غزة، خلال اجتماع ضمّ منتدى هيئة الأركان وقادة من الشاباك وأجهزة أمنية أخرى.
Advertisement

وأوضح الجيش أن النقاش تضمن عرض الإنجازات الميدانية الأخيرة، ومنها الهجوم في منطقة الزيتون، إضافة إلى إقرار "الفكرة المركزية" للخطة التي ستوجّه العمليات المقبلة، وذلك وفقًا لتوجيهات المستوى السياسي.

وكانت الحكومة الأمنية الإسرائيلية قد وافقت الأسبوع الماضي على خطة للسيطرة على مدينة غزة، تمهيدًا للمرحلة التالية من الحرب. وأكد زامير أن الجيش "يعرف كيف يسيطر على غزة، تمامًا كما فعل في خان يونس ورفح"، مشددًا على أن البدائل المطروحة تهدف جميعها إلى "هزيمة حماس".

من جانبه، شدد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على أن الخطة الجديدة تستهدف "التعامل مع معقلين متبقيين لحماس" ونقل المدنيين إلى مناطق آمنة، مع إقامة ممرات لتوزيع المساعدات الإنسانية. وأضاف أن الأهداف تشمل تفكيك أسلحة الحركة، إعادة الرهائن، نزع السلاح من غزة، وضمان سيطرة أمنية إسرائيلية كاملة، مع إدارة مدنية لا تتبع لا لحماس ولا للسلطة الفلسطينية.

وأكد نتنياهو أن الهدف هو إنهاء الحرب بسرعة "من دون حرب استنزاف"، معتبراً أن "تحرير غزة من حماس" هو الطريق لضمان أمن إسرائيل.
مواضيع ذات صلة
أدرعي: الجيش الإسرائيلي يصادق على الفكرة المركزية لخطة الهجوم في غزة
lebanon 24
13/08/2025 16:41:00 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الأركان الإسرائيلي يصادق على "الفكرة المركزية" لخطة احتلال غزة
lebanon 24
13/08/2025 16:41:00 Lebanon 24 Lebanon 24
مرحلة جديدة من الحرب: إسرائيل تُعلن نهاية "عربات جدعون" في غزة وبدء عملية "الأسد ينهض"
lebanon 24
13/08/2025 16:41:00 Lebanon 24 Lebanon 24
"الأسد ينهض".. إسرائيل تطلق مرحلة جديدة من الحرب على غزة!
lebanon 24
13/08/2025 16:41:00 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
09:35 | 2025-08-13
09:25 | 2025-08-13
09:15 | 2025-08-13
09:08 | 2025-08-13
09:05 | 2025-08-13
08:56 | 2025-08-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24