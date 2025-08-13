إذا فرضت عقوبات جديدة.. إيران ستنسحب من معاهدة حظر الانتشار النووي!

Advertisement

قال النائب منوشهر متكي، الأربعاء، لوكالة "الدفاع المقدس" للأنباء، إن الإيراني مستعد للانسحاب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، إذا أعادت فرض الدولية على .ويأتي هذا التصريح بعد أن أبلغت دول أوروبية الأمم المتحدة استعدادها لإعادة فرض العقوبات على ، مؤكدة إمكانية القيام بذلك عبر تفعيل آلية "الإعادة السريعة" لعقوبات الأمم المتحدة، قبل موعد انقضائها في تشرين الأول المقبل.