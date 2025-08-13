Advertisement

عربي-دولي

إذا فرضت عقوبات جديدة.. إيران ستنسحب من معاهدة حظر الانتشار النووي!

Lebanon 24
13-08-2025 | 05:43
A-
A+
Doc-P-1404174-638906859981099289.png
Doc-P-1404174-638906859981099289.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال النائب الإيراني منوشهر متكي، الأربعاء، لوكالة "الدفاع المقدس" للأنباء، إن البرلمان الإيراني مستعد للانسحاب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، إذا أعادت الأمم المتحدة فرض العقوبات الدولية على طهران.
Advertisement

ويأتي هذا التصريح بعد أن أبلغت دول أوروبية الأمم المتحدة استعدادها لإعادة فرض العقوبات على إيران، مؤكدة إمكانية القيام بذلك عبر تفعيل آلية "الإعادة السريعة" لعقوبات الأمم المتحدة، قبل موعد انقضائها في تشرين الأول المقبل.
 
(رويترز)
مواضيع ذات صلة
ماكرون: أسوأ سيناريو إذا انسحبت إيران من معاهدة حظر الانتشار النووي
lebanon 24
13/08/2025 16:41:07 Lebanon 24 Lebanon 24
موقع أميركي يكشف: حرب إسرائيل على إيران انتهكت معاهدة حظر الانتشار النووي
lebanon 24
13/08/2025 16:41:07 Lebanon 24 Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي: على إيران احترام التزاماتها بموجب معاهدة حظر الانتشار النووي
lebanon 24
13/08/2025 16:41:07 Lebanon 24 Lebanon 24
ماكرون يحذّر من خروج إيران من معاهدة حظر انتشار النووي
lebanon 24
13/08/2025 16:41:07 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
09:35 | 2025-08-13
09:25 | 2025-08-13
09:15 | 2025-08-13
09:08 | 2025-08-13
09:05 | 2025-08-13
08:56 | 2025-08-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24