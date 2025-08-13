حاملة طائرات أميركية قرب إيران.. صورة من الفضاء ترصدُها

كشفت صور التقطاتها الأقمار الاصطناعية وجود حاملة الطائرات الأميركية نيميتز (CVN-68) والسفن المُرافقة لها، وذلك خلال اقترابها من مضيق هرمز، الإثنين، أثناء عبورها شمالاً نحو .

Advertisement

وذكرت مجلة "نيوزويك" الأميركية أن الصور جرى التقاطها بواسطة أقمار "سنتينل 2" التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية.

ورافقت حاملة الطائرات مدمرتا الصواريخ الموجهة "يو إس إس جريدلي" و "ليناه ساتكليف هيجبي"، ووصلت المجموعة الضاربة إلى ، في أول زيارة لحاملة طائرات إلى ميناء البحرين منذ 2020، وفقاً للبحرية الأميركية.



وتتزامن عودة مجموعة حاملة الطائرات الضاربة إلى المنطقة، مع تنامي الدور البحري الأميركي النشط في ، واستعداده لـ "صراع مقبل" رغم وقف إطلاق النار بين وإيران والآمال في استئناف المحادثات النووية.



كذلك، تقول "نيوزويك" إن التعزيز العسكري المستمر، يعكس المخاوف بشأن طموحات النووية، والصراعات بالوكالة، والتهديدات التي تواجه جميع حلفائها، كما يُبرز الاستراتيجية الأميركية الحذرة والتعاملية في المنطقة. (الجزيرة نت)