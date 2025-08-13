35
عربي-دولي
حاملة طائرات أميركية قرب إيران.. صورة من الفضاء ترصدُها
Lebanon 24
13-08-2025
|
05:36
كشفت صور التقطاتها الأقمار الاصطناعية وجود حاملة الطائرات الأميركية نيميتز (CVN-68) والسفن المُرافقة لها، وذلك خلال اقترابها من مضيق هرمز، الإثنين، أثناء عبورها شمالاً نحو
الخليج العربي
.
وذكرت مجلة "نيوزويك" الأميركية أن الصور جرى التقاطها بواسطة أقمار "سنتينل 2" التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية.
ورافقت حاملة الطائرات مدمرتا الصواريخ الموجهة "يو إس إس جريدلي" و "ليناه ساتكليف هيجبي"، ووصلت المجموعة الضاربة إلى
البحرين
يوم الأحد
، في أول زيارة لحاملة طائرات إلى ميناء البحرين منذ 2020، وفقاً للبحرية الأميركية.
وتتزامن عودة مجموعة حاملة الطائرات الضاربة إلى المنطقة، مع تنامي الدور البحري الأميركي النشط في
الشرق الأوسط
، واستعداده لـ "صراع مقبل" رغم وقف إطلاق النار بين
إسرائيل
وإيران والآمال في استئناف المحادثات النووية.
كذلك، تقول "نيوزويك" إن التعزيز العسكري المستمر، يعكس المخاوف بشأن طموحات
إيران
النووية، والصراعات بالوكالة، والتهديدات التي تواجه جميع حلفائها، كما يُبرز الاستراتيجية الأميركية الحذرة والتعاملية في المنطقة.
(الجزيرة نت)
