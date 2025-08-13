Advertisement

عربي-دولي

حاملة طائرات أميركية قرب إيران.. صورة من الفضاء ترصدُها

Lebanon 24
13-08-2025 | 05:36
A-
A+
Doc-P-1404180-638906867060547845.jpg
Doc-P-1404180-638906867060547845.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشفت صور التقطاتها الأقمار الاصطناعية وجود حاملة الطائرات الأميركية نيميتز (CVN-68) والسفن المُرافقة لها، وذلك خلال اقترابها من مضيق هرمز، الإثنين، أثناء عبورها شمالاً نحو الخليج العربي.
Advertisement
 
وذكرت مجلة "نيوزويك" الأميركية أن الصور جرى التقاطها بواسطة أقمار "سنتينل 2" التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية.
 
 
ورافقت حاملة الطائرات مدمرتا الصواريخ الموجهة "يو إس إس جريدلي" و "ليناه ساتكليف هيجبي"، ووصلت المجموعة الضاربة إلى البحرين يوم الأحد، في أول زيارة لحاملة طائرات إلى ميناء البحرين منذ 2020، وفقاً للبحرية الأميركية.

وتتزامن عودة مجموعة حاملة الطائرات الضاربة إلى المنطقة، مع تنامي الدور البحري الأميركي النشط في الشرق الأوسط، واستعداده لـ "صراع مقبل" رغم وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران والآمال في استئناف المحادثات النووية.

كذلك، تقول "نيوزويك" إن التعزيز العسكري المستمر، يعكس المخاوف بشأن طموحات إيران النووية، والصراعات بالوكالة، والتهديدات التي تواجه جميع حلفائها، كما يُبرز الاستراتيجية الأميركية الحذرة والتعاملية في المنطقة. (الجزيرة نت)
 
 
مواضيع ذات صلة
"رويترز": حاملة طائرات أميركية تحركت من بحر الصين الجنوبي باتجاه الشرق الأوسط
lebanon 24
13/08/2025 16:41:34 Lebanon 24 Lebanon 24
بالفيديو... إصطدام مركب بحاملة طائرات أميركية
lebanon 24
13/08/2025 16:41:34 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤول أميركي للحدث: واشنطن تبقي حاملة طائرات واحدة بمنطقة جنوب الجزيرة العربية
lebanon 24
13/08/2025 16:41:34 Lebanon 24 Lebanon 24
"سي إن إن": الولايات المتحدة ترسل حاملة طائرات ثالثة لتكون بالقرب من إسرائيل
lebanon 24
13/08/2025 16:41:34 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
09:35 | 2025-08-13
09:25 | 2025-08-13
09:15 | 2025-08-13
09:08 | 2025-08-13
09:05 | 2025-08-13
08:56 | 2025-08-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24