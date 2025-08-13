Advertisement

عربي-دولي

ترامب: القادة الأوروبيون مهتمون بعقد صفقة حول أوكرانيا

Lebanon 24
13-08-2025 | 08:20
Doc-P-1404233-638906953554959795.jpg
Doc-P-1404233-638906953554959795.jpg photos 0
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه سيجري قريبا محادثات مع العديد من قادة الدول الأوروبية، كما أعرب عن اعتقاده بأن الدول الأوروبية ترغب فعليا في التوصل إلى اتفاق لتسوية النزاع الأوكراني.
وكتب على منصة "تروث سوشيال": "سأتحدث قريبا مع القادة الأوروبيين. إنهم أناس جيدون يريدون إبرام صفقة". (روسيا اليوم) 
 
 

